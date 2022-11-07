Аудиогид по новосибирскому Академгородку отметили на федеральном уровне

Аудиогид «Тропой науки» по новосибирскому Академгородку победил в номинации «Лучший онлайн-маршрут в городе» в финале Всероссийской туристской премии «Маршрут года».

С 30 октября по 2 ноября в Уфе прошел всероссийский финал туристской премии «Маршрут года» в сфере создания и развития туристских маршрутов. В этом году на конкурс поступила 571 заявка на разные номинации. Бесплатный аудиогид «Тропой науки» занял 1 место в номинации «Лучший онлайн-маршрут в городе».

Аудиогид «Тропой науки» создан в преддверии международного форума «Технопром»-2022 командой Туристско-информационного центра Новосибирской области при поддержке министерства экономического развития региона.

Гид доступен бесплатно в мобильном приложении «Новосибирская область», на туристическом портале Новосибирской области и на международных платформах. Также доступны аудиогиды для самостоятельных путешествий «Рекордная экскурсия» и «Чуйский тракт»

«Воспользовавшись гидом, можно узнать, как жили учёные, с чего начиналась наука, увидеть необычные арт-объекты, пройти по самой умной улице. Кроме того, маршрут сопровождается картой по Академгородку, которая дополняет его различными барами, кафе, фотолокациями и местами для наиболее комфортных прогулок», — цитирует руководителя Туристско-информационного центра Новосибирской области Екатерину Углянскую пресс-служба правительства.

«Тропы науки» рассказывают о выставочном центре СО РАН, Доме ученых, сибирском геологическом и палеонтологическом музее, клубе «Юность», проспекте Лаврентьева, Технопарке, улице Ильича, лавочке-шпаргалке, НГУ, научно-образовательном центре «Эволюция Земли», мемориальном кабинете Коптюга, музее «Интегральный», ботаническом саду, пруде с утками, доме Лаврентьева, памятнике Коптюгу, Беляеву с лисой и лабораторной мыши.

Ранее в октябре 2022 года команда Новосибирской области победила во Всероссийском конкурсе с проектом по научно-популярному туризму. При федеральной поддержке планируется популяризовать научный туризм в других академгородках страны и адаптировать маршрут для иностранных туристов.