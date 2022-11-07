Новосибирские ученые обнаружили, как хронический стресс влияет на развитие рака

Ученые Института цитологии и генетики СО РАН (ИЦиГ, Новосибирск) выявили на генетическом уровне связь между активностью развития метастаз при злокачественных новообразованиях и активностью в мозге.

Ранее ученые ИЦиГ установили, что хронический социальный стресс не только нарушает работу иммунитета, но и ускоряет образование вторичных очагов опухолевого роста злокачественных образований (метастазирование). При исследовании использовалась созданная новосибирцами модель смешанного тревожно-депрессивного расстройства на лабораторных мышах.

Теперь ученые задались вопросом о процессах, происходящих на уровне переноса генетической информации с ДНК на РНК. В частности, разный уровень метастазирования у животных с непохожим социальным опытом может быть как следствием различий в периферической регуляции иммунных процессов, так и возникать на геномном уровне в мозге. Напомним, что к периферическим иммунным органам относятся селезенка, миндалины и лимфоузлы.

«Ученые сосредоточили свое внимание на гипоталамусе (отдел мозга, вовлеченный во взаимосвязь поведенческих, иммунных и нейроэндокринных процессов). В ходе других работ был установлен ряд генов, которые вовлечены в процесс канцерогенеза непосредственно в тканях, в которых развивается опухоль. Ученые ИЦиГ изучили, как меняется работа аналогичных генов в гипоталамусе и показали, что у животных с предрасположенностью к развитию опухоли, также происходят определенные изменения в активности указанных генов», — говорится в сообщении пресс-службы ИЦиГ.

В дальнейшем ученые планируют использовать результаты исследований для включения хронического социального стресса в перечень доказанных факторов риска развития онкологических заболеваний и разработки таргетированных лекарств для лечения раковых образований.