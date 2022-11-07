В Новосибирске открывают клуб инвесторов и бизнес-ангелов Сибири, Урала и Дальнего Востока

10 ноября состоится рабочая встреча по открытию Клуба инвесторов и бизнес-ангелов Сибири, Урала и Дальнего Востока. На мероприятии обсудят форматы будущего взаимодействия, правила и взаимные ожидания от сотрудничества и бизнес-кейсы.

Программа мероприятия:

16.15 — 16.30 Встреча и регистрация гостей

16.30 — 17.00 Краткая экскурсия по киберполигону, общение гостей и кофе-брейк.

17.00 — 18.30 Организационное собрание Клуба инвесторов и бизнес-ангелов Сибири, Урала и Дальнего Востока.

Модератором выступит управляющий партнер инвестиционного семейного траста Family Group Investment, руководитель Центра инженерной и ИТ подготовки кадров и акселерации проектов СибГУТИ Андрей Заворин.



На мероприятии будет презентована концепция работы Клуба, предложения по принципам организации, форматам взаимодействия участников и партнеров и ближайшим планам. Фонд Сколково расскажет о новой мере государственной поддержки — возмещении инвестиций частных инвесторов при софинансировании от 1 млн до 40 млн рублей в университетские стартапы.

Участники обсудят план проведения учредительной конференции инвесторов и бизнес-ангелов Сибири, Урала и Дальнего Востока, которая состоится в Новосибирске 24-25 ноября 2022 года.

С 18.30 до 19.00 состоится телемост в смешанном формате, на котором презентуют текущие лучшие инвестиционные проекты:

1. Проект «Технологии роботизированной печати композитными материалами на основе полимерной матрицы» («РОБОСКОМ», Новосибирск). Инвестиционный посевной раунд (28 млн рублей), доступная аллокация 4 млн рублей. Организатор сделки — инвестиционный семейный траст Family Group Investment. Профиль сделки: дивидендный вариант развития проекта в России и дружественных юрисдикциях в области материаловедения, 3D моделирования и печати, промышленного инжиниринга.

2. Проект «Платформа для изучения языков (английский, корейский, японский) на основе VR технологий и Metaverse» («EduCity», Южно-Сахалинск). Инвестиционный посевной раунд (общая сумма 36 млн рублей). Свободная доступная аллокация — 4 млн рублей. Организатор сделки — инвестиционный семейный траст Family Group Investment. Профиль сделки: венчурный+дивидендный вариант развития проекта в России, Узбекистане, Азии в области DeepTech, EdTech, VR, AR технологий.

Среди приглашенных участников предприниматели Сибири, Урала, Дальнего Востока, руководители крупного бизнеса и частные инвесторы, основатели и руководители инновационных компаний и стартап-проектов, Агентство инвестиционного развития Новосибирской области, Новосибирский областной инновационный фонд, министерство образования, науки и инноваций Новосибирской области, фонд Сколково, IT Парк (Ташкент), клуб бизнес-ангелов Узбекистана, клуб бизнес-ангелов СОБА (Санкт-Петербург), инвестиционный клуб Синдикат (Москва), MTS StartUp Hub, компания Норникель, государственные и частные технопарки, ВУЗы и их студенческие акселераторы и инкубаторы, инвестиционные фонды и инвестиционные предпринимательские клубы и сообщества (Новосибирск, Кемерово, Барнаул, Новосибирск, Екатеринбург, Томск, Курган, Южно-Сахалинск, Владивосток, Улан-Удэ, Иркутск и другие), СМИ и общественные организации.

Место проведения офлайн-встречи: г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 51 (Киберполигон СибГУТИ). Ожидаемое количество гостей в офлайн режиме — до 60 человек, в онлайн режиме — до 100 человек.

Вход и участие бесплатные, список гостей ограничен, для участия нужна обязательная предварительная регистрация на сайте.