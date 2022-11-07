О планах создания парка памяти почетного гражданина Новосибирской области, председателя племзавода «Ирмень» Юрия Федоровича Бугакова глава Новосибирской области заявил на оперативном совещании в правительстве региона при обсуждении итогов реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

«Я предлагаю добавить еще один объект, – обратился Андрей Травников к мэру города Анатолию Локтю. – Это инициатива депутатов Заксобрания, мы вместе с вами ее поддержали. Это создание парка по улице Кирова, 3. Название определено − в честь памяти Юрия Федоровича Бугакова. Насколько я понимаю, все земельные вопросы решены. Я предлагаю приступить совместными усилиями областного и городского бюджета. Я знаю, что ряд бизнесменов готовы поучаствовать, давайте добавим в планы на следующий год этот парк».

Напомним, что вопрос о создании сквера возле здания новосибирского парламента был впервые поднят в 2021 году в связи с обсуждением сохранения и создания зеленых зон на территории региона, в частности, в рамках принятия закона «Об особо охраняемых природных территориях Новосибирской области».

Всего в 2022 году в регионе по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустроено 185 объектов – 116 придомовых территорий и 69 общественных пространств. Общее финансирование подпрограммы «Благоустройство территорий населённых пунктов» составило более 2 млрд рублей, из которых 775 млн выделил федеральный бюджет и 200 млн получил бюджет Новосибирска для реализации наказов избирателей – всего таких наказов было исполнено 192.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе совещания доложил, что завершение работ в ландшафтном парке «Каменка» планируется на следующий год, однако новый городской парк, прилегающий к Ледовой арене в Кировском районе, будет сдан до конца 2022 года, поскольку планы по выполнению и финансированию работ полностью выполнены

Андрей Травников отметил увеличение масштабов работ по благоустройству, проводимых в Новосибирской области. «Объемы работ по благоустройству наших городов и поселков растут – в 2020 году мы с удовлетворением отмечали, что общий объем средств на проекты по благоустройству превысил 1 млрд рублей – сегодня мы говорим, что в 2022 году более 2 млрд рублей уже направлено на формирование новых пространств», – подчеркнул глава региона.