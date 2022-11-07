На территории будущего ЖК «Клюквенный» в Новосибирске ликвидировали несанкционированную свалку

В новосибирском микрорайоне Клюквенный, где планируется развернуть масштабную жилищную застройку, ликвидировали несанкционированную свалку. Правительство региона выделило на эти цели полтора миллиона рублей.

Несанкционированная свалка в микрорайоне Клюквенный Калининского района Новосибирска была обнаружена по итогам проверки на предмет соблюдения природоохранного законодательства, сообщили в прокуратуре региона 7 ноября.

«Установлено, что на земельном участке в микрорайоне Клюквенный Калининского района, находящемся в собственности государственной власти Новосибирской области, расположена несанкционированная свалка мусора и твёрдых бытовых отходов. В связи с этим прокуратура направила в правительство Новосибирской области представление об устранении нарушений федерального законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено», — сообщили в областной прокуратуре.

Как отметили в надзорном ведомстве, на устранение свалки правительство региона направило 1,5 млн руб. Эти средства были дополнительно включены в областной бюджет.

Все работы по устранению свалки завершены. От мусора очистили участок площадью более 156 га.

Напомним, что проект застройки микрорайона Клюквенный представил мэр Новосибирска 13 октября, 17 октября его одобрил городской Совет депутатов. Планируется, что до 2033 года на этой территории будет возведено 13 жилых кварталов, пять школ, три детских сада, поликлиника с подстанцией скорой помощи, спортивные и торговые центры, а также парки и зелёные зоны. Здесь также запланировано появление платформы городской электрички. Проект реализует АО «Агентство жилищного строительства Новосибирской области».