Новосибирская сеть Yellow Door планирует запускать по 1-2 новых кофеен в месяц

Основатель сети закусочных Cheburek.me и сети салонов лазерной эпиляции Laserlove, новосибирский предприниматель Александр Долгов 5 ноября провел официальное открытие первой кофейни под брендом Yellow Door. На сегодня еще 3 точки находятся на этапе проектирования. Уже в декабре планируется запустить кофейню в новосибирском микрорайоне «Европейский берег».

Напомним, что о планах по запуску федеральной сети кофеен новосибирский бизнесмен Александр Долгов сообщил в сентябре 2022 года. Он отмечал, что в Новосибирске хочет иметь 10-15 заведений. Первое из них было официально запущено 5 ноября на гастрокорте Центрального рынка. Сеть получила название Yellow Door. Создатели сделали ставку в том числе на яркое цветовое оформление – доминирующим цветом кофеен является желтый. В преддверии запуска представители Yellow Door вручали посетителям других новосибирских кофеен «желтые карточки» – флайеры с QR-кодами, предупреждающие о предстоящем открытии нового заведения.

По словам Александра Долгова, за первые 3 часа работы новой кофейни после официального запуска выручка составила 32 тысячи рублей. «Не скажу, что мы открылись. Я бы сказал: «приоткрылись». Начало положено», – отметил в своем ТГ-канале предприниматель.

Непосредственно в Новосибирске под брендом Yellow Door планируется запускать как собственные кофейни, так и вместе с партнерами. В настоящее время Yellow Door находится в поиске инвесторов для открытия новых кофеен. Инвестиции в запуск одной точки, как ранее отмечал Александр Долгов, составляют более 3 млн рублей.

По словам сооснователя сети Yellow Door Андрея Васина, на сегодня еще 3 точки находятся на этапе проектирования. Как пояснил Александр Долгов, следующее открытие запланировано на декабрь. Далее планируется ежемесячно запускать по 1-2 новых кофеен.

Следующая точка Yellow Door будет открыта в микрорайоне «Европейский берег». Напомним, что на сегодня там уже работают сетевые кофейни Blackwood, Siberian Story, «Кофий», местные кофейни Reverie, Pollavina. В октябре 2022 года стало известно о том, что в «Европейском береге» прекратила свою работу первая в микрорайоне кофейня – Capital of Siberia. Она проработала там 6,5 лет. На ее месте открылась новосибирская сеть «Кофий», которая на сегодня включает в себя 5 кофеен – на Фрунзе, Каменской, Максима Горького, Выборной, Галущака. Таким образом, конкуренция среди кофеен в этом микрорайоне с открытием Yellow Door будет только усиливаться.

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