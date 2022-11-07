Мэр Новосибирска назначил нового первого заместителя

Юлия Моисеева
 
Олег Клемешов
Олег Клемешов. Фото Михаила Перикова

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назначил своим первым заместителем Олега Клемешова. Сейчас на аналогичной должности также находится Борис Буреев.

О кадровых перестановках «Континенту Сибирь» сообщили источники 7 ноября. Как уточнил собеседник издания, зоны ответственности первого заместителя мэра Новосибирска останутся прежними. Олег Клемешов продолжит курировать городское хозяйство.

На своём посту Олег Клемешов сменил Геннадия Захарова.

Сейчас у мэра Новосибирска два первых заместителя – аналогичную должность в администрации города занимает Борис Буреев.

Олег Клемешов родился в 1970 году. Окончил Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) по специальности «Радиоэлектронные и электромеханические приборные устройства», получив квалификацию инженера-электрика. С 1994 года Клемешов работал на муниципальных предприятиях Новосибирска, в том числе на руководящих должностях.

В органах власти Олег Клемешов с 2012 года, тогда он стал первым заместителем главы администрации Ленинского района. В 2014 году Клемешов возглавил район. С июля 2015 года он был заместителем мэра города.

Напомним, что в ноябре также был назначен новый министр региональной политики Новосибирской области.

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