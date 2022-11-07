Мэр Новосибирска назначил нового первого заместителя

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назначил своим первым заместителем Олега Клемешова. Сейчас на аналогичной должности также находится Борис Буреев.

О кадровых перестановках «Континенту Сибирь» сообщили источники 7 ноября. Как уточнил собеседник издания, зоны ответственности первого заместителя мэра Новосибирска останутся прежними. Олег Клемешов продолжит курировать городское хозяйство.

На своём посту Олег Клемешов сменил Геннадия Захарова.

Сейчас у мэра Новосибирска два первых заместителя – аналогичную должность в администрации города занимает Борис Буреев.

Олег Клемешов родился в 1970 году. Окончил Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) по специальности «Радиоэлектронные и электромеханические приборные устройства», получив квалификацию инженера-электрика. С 1994 года Клемешов работал на муниципальных предприятиях Новосибирска, в том числе на руководящих должностях.

В органах власти Олег Клемешов с 2012 года, тогда он стал первым заместителем главы администрации Ленинского района. В 2014 году Клемешов возглавил район. С июля 2015 года он был заместителем мэра города.

Напомним, что в ноябре также был назначен новый министр региональной политики Новосибирской области.