Экс-глава сельсовета в Новосибирской области предстанет перед судом за взятку кирпичами

В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Озёро-Карачинского сельсовета Чановского района, обвиняемого в получении взятки. От директора коммерческой организации он в качестве взятки получил имущество стоимостью более 44 тысяч рублей.

Прокуратура Чановского района Новосибирской области утвердила обвинительное заключение в отношении 58-летнего экс-главы Озёро-Карачинского сельсовета. Он предстанет перед судом по ч.5 ст.290 УК РФ – «получение взятки».

«По версии следствия, в мае 2019 года обвиняемый вымогал взятку у директора организации, угрожая ему проблемами при приёмке выполненных работ по муниципальному контракту», — рассказали в прокуратуре Новосибирской области 7 ноября.

В качестве взятки экс-глава сельсовета получил 100 кирпичей из талькохлорита и печную дверь «Лион», общая стоимость которых составила более 44 тыс. руб.

Изначально обвиняемый явился в правоохранительные органы с повинной, однако позже от заявления отказался и в конце концов вину не признал.

Уголовное дело рассмотрят в Чановском районном суде.

Расследование проводили следователи Чановского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Новосибирской области.

Ранее сообщалось о том, что замначальника депо станции «Инская» в Новосибирской области обвинили в крупной взятке.