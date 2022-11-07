У китайской автомобильной марки OMODA появилось сразу 2 новых официальных дилера в Новосибирске

Компания OMODA, входящая в состав китайской CHERY, выходит в Новосибирск. Официальными дилерами марки в городе стали сразу двое участников рынка – новосибирская ГК «Альт-Парк» и самарская ГК «Эксперт». Также дилеры марки назначены в Омске, Иркутске и Барнауле.

Информация о появлении дилеров в Новосибирске появилась на сайте дистрибьютора марки. Согласно размещенной информации, дилерский центр OMODA ГК «Альт-Парк» (официальный дилер Skoda, Kia, Geely, Porsche в Новосибирске) будет располагаться на Петухова в салоне, который был построен для бренда Skoda. Рядом с этим зданием находится салон другой китайской марки – Geely.

В свою очередь салон OMODA самарской ГК «Эксперт» будет располагаться в автокомплексе на Богдана Хмельницкого. На сегодня в нем находятся салоны Hyundai, Genesis, Cadillac/Chevrolet.

Напомним, что на сегодня в Новосибирске есть 3 официальных дилера китайской марки CHERY, а также по 2 официальных дилера EXEED, HAVAL, Geely.

Кроме Новосибирска OMODA также назначила дилера в Омске — им стал федеральный холдинг «КЛЮЧАВТО» (официальный дилер CHERY, EXEED, Changan, Geely, KIA, Hyundai, Mitsubishi, Nissan, Renault, Volkswagen, Skoda, Mercedes—Benz в Омске). Салон марки будет располагаться в автодеревне на 31-ой рабочей улице.

Дилеры OMODA назначены также в Иркутске. Речь идет о «Первой Автоколонне» (официальный дилер Geely, Mazda, Porsche, Mercedes-Benz, Jaguar, Land Rover в Иркутской области), а также об «Агат-Авто» (официальный дилер KIA, Nissan в Иркутской области). Салон первой будет располагаться на Ширямова, салон второй – на Трактовой, где сейчас находится KIA.

Кроме того, как ранее писал «Континент Сибирь», был назначен дилер марки в Барнауле – им стал «Автоцентр АНТ» (официальный дилер Hyundai, Nissan, Mitsubishi, Skoda в Алтайском крае). Согласно сайту OMODA, салон марки находится на Павловском тракте в здании «АлтайАвтоЦентра» (официальный дилер Mazda, Ford в Барнауле).

Напомним, что автомобильная марка OMODA, входящая в состав китайской CHERY, объявила о старте приема заявок от потенциальных соискателей в официальные дилеры в августе 2022 года. В списке городов Сибири, где марка намерена открыть салоны, значились Новосибирск, Красноярск, Омск, Иркутск, Барнаул, Томск, Кемерово, Новокузнецк.

Линейка китайской марки OMODA будет состоять из трёх моделей: два кроссовера и седан, которые поэтапно будут представлены до лета 2023 года. К 2025 году модельный ряд будет дополнительно расширен и обновлён. На сегодня в линейке OMODA — переднеприводный футуристичный фастбек-кроссовер C5. Как отмечали в CHERY, автомобили бренда OMODA на отечественном рынке «станут достойной альтернативой японским и немецким маркам, приостановившим свою деятельность в России».

Оставляйте заявку на вступление в нашу специализированную Whatsapp-группу автодилерского бизнеса Сибири, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в этой отрасли.