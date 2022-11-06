В Новосибирске участились случаи телефонного мошенничества

В последнее время в Новосибирской области участились случаи, когда гражданам звонят лица, представляющиеся сотрудниками СК России и других правоохранительных органов, и вымогают деньги. Об этом предупредили на своем сайте следственные органы СК России по Новосибирской области.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Новосибирской области, практически ежедневно в правоохранительные органы поступает информация о новых фактах телефонного мошенничества. «Результаты анализа сообщений о мошеннических действиях неизвестных лиц, совершаемых по телефону, позволяют сделать вывод, что злоумышленники становятся все изощреннее и изобретательнее. Для реализации преступного умысла они зачастую используют IT-технологии и программное обеспечение, а также поддельные документы с реквизитами различных государственных органов и банковских организаций», – говорится в пресс-релизе.

В ведомстве напоминают, что сотрудники правоохранительных органов не имеют права по телефону требовать предоставить им персональные данные, номера счетов и карт, а также любые другие банковские реквизиты. «Ни по телефону, ни в ходе очной беседы сотрудники правоохранительных органов (СК России, ФСБ России, МВД России, Росгвардии и другие) не заявляют требований о переводе денежных средств на какие-либо счета. Это незаконно», — отмечают в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

Кроме того, любые предложения о содействии правоохранительным органам, к примеру, в поимке преступников путем перечисления денег на указанные «собеседником» счета, либо с целью обезопасить сбережения от противоправных действий третьих лиц — это явный признак мошенничества.

«Если вы столкнулись с подобным — следует окончить разговор, после чего самостоятельно позвонить по официальной горячей линии ведомства, от имени которого вам якобы звонил их «сотрудник», и сообщить о происходящем», – рекомендуют правоохранительные органы.

Напомним, в октябре этого года телефонные мошенники в течение одной недели украли у жителей Красноярского края 26 млн рублей.