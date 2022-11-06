В Красноярске разработают новое мобильное приложение для проезда на общественном транспорте

Компания «Красинформ» выиграла тендер на разработку мобильного приложения для оплаты проезда в общественном транспорте Красноярска.

Необходимость в новом приложении была вызвана тем, что в августе этого года перестало работать приложение «Транспорт Красноярска», через которое красноярцы оплачивали проезд в общественном транспорте. Единственным участником торгов, которые провело Государственное предприятие Красноярского края «Красноярскавтотранс», стала компания «Красинформ». Изначально цена контракта составляла 183 млн рублей. Подрядчик снизил цену до 164 млн. Согласно техническому заданию, исполнитель должен оказать услуги по «внедрению, тестированию, сопровождению программного обеспечения для реализации программно-аппаратного комплекса автоматизированной системы учёта и оплаты проезда на пассажирском транспорте Красноярского края, при условии предоставления прав использования собственных программ для ЭВМ, баз данных, в том числе путем предоставления удаленного доступа».

Новое транспортное приложение должно обрабатывать за сутки не менее 1 млн транзакций, а также хранить информацию об 1 млн активных транспортных карт. Кроме того, в Красноярске должны работать не менее 4000 транспортных терминалов и 500 пунктов обслуживания транспортных карт.

Предусмотрены разные способы оплаты – как наличными, так и транспортной, банковской или социальной картой. Кроме того, в приложении должен быть тариф на поездку с пересадками, где будет действовать скидка по оплате.

Напомним, в октябре этого года депутаты Заксобрания Новосибирской области разбирались в причинах отставания региона при внедрении интеллектуальной транспортной системы.