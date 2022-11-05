В составленном специалистами ЦИАН рейтинге самых больших и дорогих квартир, продаваемых в городах Сибирского федерального округа в первой пятерке, наряду с городами-миллионниками оказался Бердск, где продается квартира площадью 345 кв. метров в ЖК «Изумрудный городок» с видом на Бердский залив.

«Южный пригород Новосибирска не входит даже в топ-15 крупнейших городов Сибири, но, тем не менее, он идет четвертым по габаритам продаваемого жилья», – говорится в исследовании. Особенностью данной двухуровневой квартиры, по словам ЦИАН, является то, планировка позволяет разделить ее на две. Одна будет включать две спальни, столько же санузлов, кухню, совмещенную с гостиной, и лоджию, другая – каминный зал с террасой, спальню, большой санузел и кабинет. Объявление о продаже размещено агентством недвижимости «Дельта», стоимость – 28,5 млн рублей.

Тройку самых крупных квартир рейтинга ЦИАН возглавили Красноярск, Омск и на первом месте оказался Новосибирск, где за 69 млн рублей продается четырехуровневая квартира на улице Шевченко общей площадью 520 кв. метров. Для сравнения, в одном из недавних исследований ЦИАН было установлено, что самая большая квартира в Москве имеет ценник в 2,5 млрд рублей, что почти в 40 раз дороже сибирского «чемпиона». «Тем не менее, это, безусловно, премиальный продукт», – резюмирует текст исследования.