За что был оштрафован главный тренер хоккейного клуба «Сибирь»?

КХЛ оштрафовала главного тренера «Сибири» Андрея Мартемьянова за непристойный жест во время овертайма матча с «Авангардом». Причиной такой реакции стало удаление форварда «Сибири» за опасную игру высоко поднятой клюшкой. В ответ на это тренер сначала швырнул бутылку с водой, затем выругался и показал в сторону площадки средний палец.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на главного тренера «Сибири» Андрея Мартемьянова наказание по п.2.7. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (В отношении судьи или кого-либо: плюется или намеренно пачкает кровью, показывает любые непристойные, нецензурные или оскорбительные жесты), подвергнуть денежному штрафу», – говорится в сообщении Спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ.

Точная сумма не разглашается. Согласно регламенту, за такое нарушение может быть назначен штраф в размере от100 до 500 тысяч рублей.

В дальнейшем телеграм-канал «БесПроката», просматривая эпизод, за который судьи отправили на скамью хоккеиста «Сибири», отметил, что пострадавший игрок «Авангарда» Рид Буше сам подбил клюшку Шенфельда, которая в итоге и прилетела ему самому по шлему. В дальнейшем именно Буше сумел реализовать большинство своей команды и отправил в ворота «Сибири» победную шайбу. Итоговый счет – 3:2 в пользу хозяев.

На послематчевой пресс-конференции Андрей Мартемьянов сказал, что игрой своей команды доволен, но назвал удаление в самом конце «непонятным». На вопрос журналиста о том, кому именно был адресован тот жест – судье, оштрафованному игроку или кому-то еще – тренер ответил: «Всем напутствие было».

Напомним, что матч «Сибири» и «Авангарда», прошедший 3 ноября, был уже вторым из тех, что прошли на открывшейся этой осенью хоккейной арене G-Drive в Омске. Предыдущая игра с «Сибирью» была первой в истории данного ЛДС – и «Авангард» также одержал в ней победу.