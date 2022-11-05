Восьмой кассационный суд оставил без изменений решение Новосибирского областного суда, согласно которому результаты голосования по поводу переименования остановки «Площадь Свердлова» в «Храм Александра Невского» были признаны незаконными. Департамент культуры мэрии Новосибирска попытался оспорить это решение.



Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в городе Кемерово подтвердил законность решения Новосибирского областного суда от 24 мая 2022 года о признании результатов опроса о переименовании остановки общественного транспорта «Площадь Свердлова» незаконными.

«Континент Сибирь» ранее подробно писал о ситуации вокруг переименования площади Свердлова. В марте 2021 года вице-спикер новосибирского Заксобрания Андрей Панфёров обратился к митрополиту Новосибирскому и Бердскому Никодиму с просьбой присвоить площади Свердлова и прилегающей к ней остановке общественного транспорта имя полководца, новгородского князя Александра Невского, а также название возведённого в честь него храма в Новосибирске. В свою очередь мэр города Анатолий Локоть отмечал, что не поддерживает переименования улиц, а инициатива по присвоению нового наименования площади Свердлова и расположенной на ней остановки общественного транспорта, по его мнению, спровоцирует раскол среди новосибирцев.

В качестве компромисса в вопросе переименования площади Свердлова Анатолий Локоть предложил переименовать остановку общественного транспорта на улице Советской в «Храм Александра Невского». Такой вариант, по мнению градоначальника, «устроит всех» и «снимет многолетнее напряжение» вокруг наименования площади.

12 февраля суд первой инстанции признал, что голосование по переименованию остановки прошло с нарушением. В конце мая к такому же выводу пришел и Новосибирский областной суд.

31 августа началось исполнительное производство по решению Новосибирского областного суда. Департамент культуры, спорта и молодежной политики пытался его оспорить, но 31 октября Центральный районный суд Новосибирска оставил производство в силе.

Напомним также, что по итогам опроса в июне 2021 года на портале «Мой Новосибирск» 50,3% выступили за сохранение названия площади Свердлова, 33,5% проголосовали за ее переименование в «площадь Александра Невского». 9,6% участников опроса проголосовали за новое наименование «Александровская площадь», а еще 5% — «Новониколаевская». В опросе на муниципальной платформе приняло участие 707 человек.

На «Госуслугах» против переименования площади Свердлова выступили 48% опрошенных, за смену названия на «площадь Александра Невского» проголосовали 39% жителей города, 7% голосов отдали за «Александровскую площадь», и еще 4% — за «Новониколаевскую». В голосовании участвовало более 1700 человек.

Мнения читателей «Континента Сибирь» тоже разделились: 48% респондентов проголосовали на сайте за переименование городского объекта в «площадь Александра Невского», когда за сохранение прежнего названия выступили 47% читателей.