Суд вновь признал незаконными итоги голосования по переименованию остановки «Площадь Свердлова» в Новосибирске

Федор Туров
 
Суд запретил переименовывать «Площадь Свердлова»
Фото Михаила Перикова

Восьмой кассационный суд оставил без изменений решение Новосибирского областного суда, согласно которому результаты голосования по поводу переименования остановки «Площадь Свердлова» в «Храм Александра Невского» были признаны незаконными. Департамент культуры мэрии Новосибирска попытался оспорить это решение.

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в городе Кемерово подтвердил законность решения Новосибирского областного суда от 24 мая 2022 года о признании результатов опроса о переименовании остановки общественного транспорта «Площадь Свердлова» незаконными.

«Континент Сибирь» ранее подробно писал о ситуации вокруг переименования площади Свердлова. В марте 2021 года вице-спикер новосибирского Заксобрания Андрей Панфёров обратился к митрополиту Новосибирскому и Бердскому Никодиму с просьбой присвоить площади Свердлова и прилегающей к ней остановке общественного транспорта имя полководца, новгородского князя Александра Невского, а также название возведённого в честь него храма в Новосибирске. В свою очередь мэр города Анатолий Локоть отмечал, что не поддерживает переименования улиц, а инициатива по присвоению нового наименования площади Свердлова и расположенной на ней остановки общественного транспорта, по его мнению, спровоцирует раскол среди новосибирцев.

В качестве компромисса в вопросе переименования площади Свердлова Анатолий Локоть  предложил переименовать остановку общественного транспорта на улице Советской в «Храм Александра Невского». Такой вариант, по мнению градоначальника, «устроит всех» и «снимет многолетнее напряжение» вокруг наименования площади.

12 февраля суд первой инстанции признал, что голосование по переименованию остановки прошло с нарушением. В конце мая к такому же выводу пришел и Новосибирский областной суд.

31 августа началось исполнительное производство по решению Новосибирского областного суда. Департамент культуры, спорта и молодежной политики пытался его оспорить, но 31 октября Центральный районный суд Новосибирска оставил производство в силе.

Напомним также, что по итогам опроса в июне 2021 года на портале «Мой Новосибирск» 50,3% выступили за сохранение названия площади Свердлова, 33,5% проголосовали за ее переименование в «площадь Александра Невского». 9,6% участников опроса проголосовали за новое наименование «Александровская площадь», а еще 5% — «Новониколаевская». В опросе на муниципальной платформе приняло участие 707 человек.

На «Госуслугах» против переименования площади Свердлова выступили 48% опрошенных, за смену названия на «площадь Александра Невского» проголосовали 39% жителей города, 7% голосов отдали за «Александровскую площадь», и еще 4% — за «Новониколаевскую». В голосовании участвовало более 1700 человек.

Мнения читателей «Континента Сибирь» тоже разделились: 48% респондентов проголосовали на сайте за переименование городского объекта в «площадь Александра Невского», когда за сохранение прежнего названия выступили 47% читателей.

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