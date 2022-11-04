В Новосибирске проведут региональную выставку франшиз

9 ноября в Новосибирске пройдет региональная выставка франшиз Franch Region. Мероприятие ориентировано на предпринимателей, рассматривающих для себя возможность развития и масштабирования с использованием этого инструмента. В конце сентября организаторы выставки устраивали аналогичное мероприятие в Красноярске, а в конце октября — в Омске.



По словам организаторов, мероприятие в первую очередь предназначено для начинающих предпринимателей, находящихся в поисках идеи для бизнеса, для опытных бизнесменов, желающих попробовать себя в новом направлении, для франчайзи, которые хотят диверсифицировать свой бизнес, для франчайзеров, расширяющих бизнес, а также для инвесторов, ищущих эффективный способ приумножить свои активы.

В рамках мероприятия пройдут презентации франшиз «Пятёрочки» (ритейл), «Хеликса» (лаборатории медицинской диагностики), «Гемотеста» (лаборатории медицинской диагностики), СДЭК (курьерская доставка), «МПР» (магазины постоянных распродаж). Своим опытом с участниками поделятся основатели федеральной сети закусочных Cheburek.me и сети салонов лазерной эпиляции LaserLove Александр и Кира Долговы; совладелец трех франчайзинговых сетей, федеральный эксперт по франчайзингу Виктор Ляшевский; предприниматель, эксперт в области управления бизнесом, сооснователь сети «Радиотехника» Вячеслав Дель; руководитель Новосибирского представительства национальной ассоциации профессиональных медиаторов «Паритет», юрист Мария Копылова.

В рамках Академии франчайзинга участникам планируют рассказать, как работают успешные бизнес-модели, как избежать ошибок при создании франшизы, а также о самых действенных способах продвижения в 2022 году.

Мероприятие пройдет 9 ноября в 9:30 в конференц-зале отеля «Маринс Парк». Вход свободный.

Напомним, что ранее «Континент Сибирь» проводил опрос читателей на предмет самых эффективных франшиз родом из Новосибирска.