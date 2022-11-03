В Новосибирске покажут документальные фильмы в рамках проекта «СТРАНА.DOC»

Новосибирский Центр культуры и отдыха «Победа» покажет на большом экране истории, снятые современными отечественными кинематографистами. Речь идет о проекте «СТРАНА.DOC», который стартовал в конце октября. Его можно считать примером поддержки проката российского документального кино на государственном уровне.

Напомним, что «СТРАНА.DOC» — проект, направленный на развитие кинотеатрального проката российского документального кино. Проект призван объединить ведущие киностудии страны, прокатные компании, кинотеатры и киносети, в которых будут регулярно показываться и обсуждаться документальные фильмы.

Новосибирский Центр культуры и отдыха «Победа» стал одним из двадцати российских несетевых кинотеатров, подключившихся к реализации проекта. Уже состоялись премьеры двух фильмов. Честные истории о людях труда Евгения Григорьева и Владимира Головнева в альманахе под названием «Руками» вызвали живой отклик аудитории.

Оригинальный проект Сергей Дебижева, фильм-зрелище «Крым небесный» также стартовал событийной премьерой и онлайн-обсуждением с автором. По словам представителей «Победы», фильм впечатлил первых зрителей визуальным совершенством, мастерским монтажом и выразительным звуковым рядом при минимуме закадрового текста.

«В течение 2-3 месяцев мы планируем сформировать партнерскую сеть из не менее чем 30 кинотеатров по всей стране, где будут регулярно проходить показы и обсуждения документального кино. Сегодня Министерство культуры РФ активно поддерживает прокат таких фильмов, и очень важно, чтобы и кинотеатры более активно включали в свой репертуар новые документальные релизы», – прокомментировал продюсер Константин Нафиков.

В ближайшее время будут показаны еще два фильма. Биографический фильм «Ангелы Милы» Анастасии Трофимовой посвящен необычной судьбе Милы Ануфриевой, оставившей светскую жизнь, чтобы помогать африканским детям. Премьера с обсуждением намечена на 7 ноября, прокат стартует 10-го.

В свою очередь фильм «Переправа» Анастасии Тарасовой, созданный на Киностудии им. Горького, расскажет об особом регионе нашей страны – это зона на границе России и Китая в районе городов Благовещенск и Хэйхэ, место уникального межкультурного диалога.