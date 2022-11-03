В туркластер «Белокуриха горная» проинвестируют более 21 млрд рублей

Корпорация «Туризм.РФ» представила правительству Алтайского края инвестиционный проект на территории «Белокуриха горная». Освоение территории обойдется в 21,2 млрд рублей.

АО «Корпорация «Туризм.РФ» на встрече с губернатором Алтайского края Виктором Томенко 2 ноября представила концепцию развития туристической территории «Белокуриха Горная». На сегодня концепция развития в проекте согласования. Мастер-план и проектную документацию планируется завершить к июню 2023 года.

Территорию в 53,4 га займут шесть объектов с номерным фондом более 1000 номеров с оздоровительной и развлекательной инфраструктурой. В инвестиционный проект заложено увеличение турпотока на 200 тысяч человек в год.

Дорожная карта проекта предполагает проведение радонопровода. Данное решение прорабатывается совместно с Минстроем России. Ранее в 2014 году поднимался вопрос о снабжении лечебной водой будущего курорта «Белокуриха-2», проект оценивался в 30 млн рублей. В августе 2022 года снова поднимался вопрос о прокладке раданопровода. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время визита на Алтай говорил, что проект «недешевый» и обещал «посмотреть, что можно сделать, в том числе с привлечением средств региона».

По оценкам «Туризм.рф», общий объем инвестиций на развитие кластера «Белокуриха горная» составит 21,2 миллиарда рублей. В результате развития туртерритории в Белокурихе появится круглогодичный бальнеологический курорт.

Акционерное общество «Корпорация Туризм.РФ» создано 18 декабря 2020 года по поручению председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина для развития внутреннего и въездного туризма. Согласно Rusprofile, директором организации является Сергей Суханов