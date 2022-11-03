В НИИ электронных приборов сменился руководитель

Георгий Батухтин
 
Новым генеральным директором НИИЭП стал Валерий Эдвабник
Новым генеральным директором НИИЭП стал Валерий Эдвабник, ранее уже возглавлявший его на протяжении двадцати лет. Фото Михаила Перикова

Как стало известно «Континенту Сибирь», 3 ноября был назначен новый генеральный директор НИИ электронных приборов — одного из ведущих новосибирских предприятий оборонно-промышленного комплекса. Им стал Валерий Эдвабник, который уже занимал этот пост в 1992 – 2012 годах.

Кратко напомним его биографию. В 1971 году, после окончания Запорожского машиностроительного института, Валерий Эдвабник по распределению приехал работать в Новосибирск на НИИЭП. Здесь он прошел путь от инженера до заместителя главного конструктора. Участвовал в разработке новейших систем вооружений, в том числе зенитно-ракетного комплекса «С-300». А в 1992 году на собрании трудового коллектива был выбран директором. На тот момент он стал самым молодым руководителем оборонного предприятия в Новосибирской области.

За следующие двадцать лет коллективу НИИЭП во главе с Эдвабником удалось не только сохранить предприятие, но и добиться устойчивых темпов развития: по итогам 2012 года предприятие вошло в число 20 крупнейших предприятий области всех отраслей. В сентябре 2012 года он сменил пост руководителя института на должность заместителя директора по развитию. А еще через несколько лет покинул институт, сосредоточившись на общественной деятельности — много лет Валерий Эдвабник является председателем общественной организации «Содружество. Эффективность. Развитие», объединяющей руководителей новосибирских предприятий.

Причины, по которым он вернулся в директорское кресло не оглашались. Сам Валерий Эдвабник от комментариев воздержался. Но логично предположить, что его назначение связано с новыми вызовами, которые встали перед российскими оборонными предприятиями в этом году.

Напомним, что с конца февраля 2020 года руководителем НИИЭП являлся Сергей Жиров. На эту позицию он перешел с позиции главы Дзержинского района Новосибирска. До этого он занимал пост заместителя начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города.

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