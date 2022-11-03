Как стало известно «Континенту Сибирь», 3 ноября был назначен новый генеральный директор НИИ электронных приборов — одного из ведущих новосибирских предприятий оборонно-промышленного комплекса. Им стал Валерий Эдвабник, который уже занимал этот пост в 1992 – 2012 годах.

Кратко напомним его биографию. В 1971 году, после окончания Запорожского машиностроительного института, Валерий Эдвабник по распределению приехал работать в Новосибирск на НИИЭП. Здесь он прошел путь от инженера до заместителя главного конструктора. Участвовал в разработке новейших систем вооружений, в том числе зенитно-ракетного комплекса «С-300». А в 1992 году на собрании трудового коллектива был выбран директором. На тот момент он стал самым молодым руководителем оборонного предприятия в Новосибирской области.

За следующие двадцать лет коллективу НИИЭП во главе с Эдвабником удалось не только сохранить предприятие, но и добиться устойчивых темпов развития: по итогам 2012 года предприятие вошло в число 20 крупнейших предприятий области всех отраслей. В сентябре 2012 года он сменил пост руководителя института на должность заместителя директора по развитию. А еще через несколько лет покинул институт, сосредоточившись на общественной деятельности — много лет Валерий Эдвабник является председателем общественной организации «Содружество. Эффективность. Развитие», объединяющей руководителей новосибирских предприятий.

Причины, по которым он вернулся в директорское кресло не оглашались. Сам Валерий Эдвабник от комментариев воздержался. Но логично предположить, что его назначение связано с новыми вызовами, которые встали перед российскими оборонными предприятиями в этом году.

Напомним, что с конца февраля 2020 года руководителем НИИЭП являлся Сергей Жиров. На эту позицию он перешел с позиции главы Дзержинского района Новосибирска. До этого он занимал пост заместителя начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города.