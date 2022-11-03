Стела «Город трудовой доблести» торжественно открыта

3 ноября состоялось торжественное открытие стелы «Город трудовой доблести» на площади Калинина в Новосибирске. В торжественном митинге по случаю открытия стелы приняли участие ветераны, а также работники предприятий, коллективов, руководители города и области, жители Новосибирска.

Клинок памятной стелы весом в 40 тонн и высотой более 30 метров установлен в Новосибирске в честь трудового подвига сибиряков. Ранее 1 ноября установили мультимедийные панели, которые будут транслировать ролики о самоотверженности жителей тылового Новосибирска во время Великой Отечественной войны.

«Мы все хорошо помним, как два года назад, в непростой 2020 год состоялось знаковое событие — в числе первых указом президента нашей страны Владимира Владимировича Путина Новосибирску было присвоено это долгожданное звание — город трудовой доблести. Мы стремились к этому решению много месяцев, много для этого сделали. Сегодняшнее событие считаю не менее важным и символичным — этот монумент увековечивает память о трудовом подвиге новосибирцев. В первую очередь, подвиге предприятий Новосибирска, которые ковали оружие Победы в годы Великой Отечественной войны. Я приветствую приемников тех трудовых коллективов — героев, тружеников тыла, которые сегодня прошли маршем по улицам Новосибирска», — отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Также он подчеркнул, что более 600 тысяч сибиряков принимало участие в сражениях. На их место за станки на заводах и на полях колхозов вышли дети и женщины, чей подвиг неоценим.

Андрей Травников отметил, что другим подвигом стал подвиг эвакуации. «Новосибирск и Новосибирская область приняли более 300 тысяч эвакуированных из разных городов страны. Только из блокадного Ленинграда к нам приехало более 80 тысяч человек . Больше [людей] ни один регион Российской Федерации за годы Великой Отечественной войны не принимал», — сказал губернатор.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть также подчеркнул подвиг Новосибирска во время Великой Отечественной войны. Особо мэр выделил роль женщин, которые взвалили на свои плечи тяжесть работы в тылу — на заводах и в колхозах. Он также напомнил, что 55 лет назад в Новосибирске был зажжен Вечный огонь на Монументе Славы

«Для всей страны Новосибирск послужил примером, как нужно чтить память своих героев. Вся страна знает все сибирские полки, все сибирские дивизии, сыгравшие решающую роль при победе под Москвой. Сегодня мы вспоминаем еще один фронт — трудовой фронт, на котором был совершен беспримерный подвиг новосибирцев, и была одержана победа. Без этой победы не было бы большой победы одной на всех 9 мая 1945 года», — подчеркнул Анатолий Локоть.

Во время торжественного открытия стелы «Новосибирск – Город трудовой доблести» по Красному проспекту прошли торжественные колонны представителей трудовых коллективов и ветеранских организаций. Также в шествии приняли участие труженики тыла, чье взросление пришлось на военные годы и кому выпало встать за станки вместо отцов. Всего в шествии колонн по случаю торжественного открытия приняло участие 10 тысяч человек.

Напомним, что в 2020 году Новосибирску присвоено звание «Город трудовой доблести». В выборе места установки одноименной стелы приняли участие граждане — большинство голосов отдано за площадь Калинина.