На Новосибирском аффинажном заводе сменилось руководство

Генеральным директором АО «Новосибирский аффинажный завод» (НАЗ) стал Виталий Прохоров. Он вступил в должность 2 ноября.

Информация о смене руководства предприятия появилась в базе данных Rusprofile. На официальном сайте АО «НАЗ» Виталий Прохоров в качестве гендиректора пока не указан.

Ранее Виталий Прохоров занимал пост исполнительного директора завода. Кроме того, он указан как начальник отдела корпоративной защиты предприятия в комиссии по общественному контролю, общественной экспертизе, взаимодействию с общественными советами и общественными наблюдательными комиссиями Общественной палаты Новосибирской области.

Новый руководитель сменил на своём посту Дмитрия Латыпова, возглавившего предприятие в июне 2019 года.

«Новосибирский аффинажный завод» — одно из ведущих российских предприятий, занимающихся глубокой очисткой золота от примесей, входит в число 11 заводов, имеющих лицензию на аффинаж драгметаллов. На заводе выпускается аффинированное золото, серебро и другие драгоценные металлы в слитках, гранулах, порошке и других видах.

Предприятие было создано в 1991 году создано на базе завода, эвакуированного из Москвы в 1941 году. В 2017 году АО «НАЗ» было приватизировано. До этого организация принадлежала «Росимуществу».

В 2021 году выручка предприятия составила 8,3 млрд руб., чистая прибыль – 100,9 млн руб.