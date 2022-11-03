Росприроднадзор подсчитал ущерб от действий АО «Кудряшовское»

Алёна Золотова
 
АО «Кудряшовское» загрязнило реку на 3 млрд рублей
Фото: unsplash.com

Сибирское управление Росприроднадзора установило, что свиноводческим комплексом «Кудряшовское» почве и водам реки Амба (Новосибирская область) причинен ущерб на 3 млрд рублей.

«В мае 2022 года АО «Кудряшовское» допустило крупный сброс жидких отходов животноводства на земли вблизи садоводческого товарищества «Нива» Колыванского района Новосибирской области», — говорится в сообщении сибирского управления Росприроднадзора. 

В результате выездной проверки подтверждены загрязнения, свинокомплекс привлечен к административной ответственности. 

«Произведен расчет вреда, причиненного почвам, в размере 1,78 млрд рублей, а также исчислен размера вреда, причиненного реке Амба загрязнением (засорением) водного объекта отходами производства АО «Кудряшовское» на сумму 1,13 млрд рублей», — говорится в сообщении. На возмещение ущерба отведено 30 дней. 

По материалам управления о нарушениях АО «Кудряшовское» природоохранного законодательства возбуждены уголовные дела.

Получить комментарий АО «Кудряшовское» на момент подготовки новости не удалось.

Напомним, что ранее 18 октября был задержан гендиректор свинокомплекса. 

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