Росприроднадзор подсчитал ущерб от действий АО «Кудряшовское»

Сибирское управление Росприроднадзора установило, что свиноводческим комплексом «Кудряшовское» почве и водам реки Амба (Новосибирская область) причинен ущерб на 3 млрд рублей.
«В мае 2022 года АО «Кудряшовское» допустило крупный сброс жидких отходов животноводства на земли вблизи садоводческого товарищества «Нива» Колыванского района Новосибирской области», — говорится в сообщении сибирского управления Росприроднадзора.
В результате выездной проверки подтверждены загрязнения, свинокомплекс привлечен к административной ответственности.
«Произведен расчет вреда, причиненного почвам, в размере 1,78 млрд рублей, а также исчислен размера вреда, причиненного реке Амба загрязнением (засорением) водного объекта отходами производства АО «Кудряшовское» на сумму 1,13 млрд рублей», — говорится в сообщении. На возмещение ущерба отведено 30 дней.
По материалам управления о нарушениях АО «Кудряшовское» природоохранного законодательства возбуждены уголовные дела.
Получить комментарий АО «Кудряшовское» на момент подготовки новости не удалось.
Напомним, что ранее 18 октября был задержан гендиректор свинокомплекса.