Губернатор Андрей Травников вручил новосибирцам награды страны и региона накануне 4 ноября

Накануне Дня народного единства губернатор Новосибирской области Андрей Травников и председатель областного Законодательного собрания Андрей Шимкив вручили выдающимся новосибирцам государственные награды Российской Федерации и награды региона.

Церемония прошла в большом зале правительства Новосибирской области 3 ноября.

Как отметил на мероприятии Андрей Травников, церемония вручения государственных и региональных наград сплачивает и объединяет новосибирцев, служит подтверждением того, что человек, который годами добросовестно трудился, в итоге отмечается и трудовым коллективом, и регионом, и руководством страны.

«Значимость этой церемонии – в примере. Для каждого из вас, для ваших родных сегодняшнее события, безусловно, очень важное. Но оно также важно для всех, кто вас окружает – оно придаст силы вам для дальнейших трудов и достижений, послужит примером для всех, кто работает вместе с вами, и осознаёт, что своим трудом, добросовестностью, ответственностью можно достичь многого», – подчеркнул губернатор.

Государственные награды Российской Федерации вручили представителям сферы строительства, здравоохранения, промышленности, науки, образования, физкультуры и спорта. Орденом Дружбы награждён президент общества с ограниченной ответственностью управляющей компании «Концерн Сибирь» Валерий Червов, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени – начальник участка цеха 3 акционерного общества «Новосибирский завод «Искра» Любовь Мальцева и газорезчик научно-производственного объединения «Элсиб» Антон Покакаев.

Андрей Травников и Андрей Шимкив также вручили награды Новосибирской области представителям промышленности, здравоохранения, физкультуры и спорта, жилищно-коммунального хозяйства, лесной отрасли, сельского хозяйства, охраны окружающей среды, средств массовой информации, строительства и транспорта региона.

Напомним, что в преддверии Дня народного единства в Новосибирске открывают стелу «Город трудовой доблести».