Фигуранты дела о пожаре со смертельным исходом в Новосибирской области получили условные сроки

Искитимский районный суд в Новосибирской области приговорил к условным срокам собственника и двух директоров одной из обувных фабрик. Ранее при пожаре на ней погибло 10 человек.

2 ноября постановлен приговор в отношении фигурантов дела о пожаре на обувной фабрике в поселке Чернореченский Искитимского района Новосибирской области. Пожар произошел 4 января 2018 года. Не обладавшие знаниями в пожарной безопасности, рабочие пытались потушить пожар подручными средствами. В результате погибло 10 человек, среди них рабочие из Китая, Киргизии и России.



«Приговором суда установлено, что вследствие допущенной преступной небрежности Василием Мамедовым, Александром Меновщиковым и Андреем Мамедовым эксплуатации в строении групповых электросетей, нарушения требований пожарной безопасности, произошло тепловое проявление аварийного режима работы электрооборудования с последующим возгоранием сгораемых материалов, в результате чего возник пожар, который охватил помещение», — говорится в решении суда.

Директоров Андрея Мамедова и Александра Меновщикова приговорили к 3 годам условного срока за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц. Владельца бизнеса Василия Мамедова обвинили в причинении смерти по неосторожности. Предприниматель также обошелся условным сроком, но уже на 2 года.

По данным Rusprofile, Андрей Мамедов возглавлял ООО «Новосибирская обувная компания»