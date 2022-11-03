Замначальника депо станции «Инская» в Новосибирской области обвинили в крупной взятке

В Новосибирской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя начальника эксплуатационного вагонного депо станции «Инская» — крупнейшего в России транспортного узла. Чиновнику инкриминируют взятку в 450 тысяч рублей.

Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре 3 ноября, замглавы ведомства обвиняется по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ – «получение взятки в крупном размере».

По данным следствия, с февраля по декабрь 2019 года чиновник получил от представителя коммерческой организации 450 тысяч рублей. За это вознаграждение он должен был скрыть некачественный ремонт железнодорожных вагонов.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Железнодорожный суд Новосибирска.

Кроме того, в отношении ремонтного предприятия возбуждено дело об административном нарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ – «незаконное вознаграждение от имени юридического лица».

Железнодорожная станция «Инская» — одна из крупнейших в России, она соединяет железнодорожные направления Кузбасса, Урала и Средней Азии. Как сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области в четверг, снижения грузооборота на станции за последнее время не зафиксировано.

Напомним, что на дорожников в связи с проблемами с вывозом угля жаловались в Кузбассе. Как считают в правительстве Кемеровской области, простой вагонов с топливом, предназначенном для отправки из региона, связан с «системными ограничениями» со стороны РЖД.