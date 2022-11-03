В правительстве Новосибирской области прокомментировали судьбу крупных заводов иностранных брендов

Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка в ходе состоявшейся 2 ноября пресс-конференции прокомментировал дальнейшую судьбу крупных инвестпроектов, реализуемых на территории региона транснациональными корпорациями.



По словам Сергея Сёмки, вопрос о новосибирских заводах Coca-Cola и PepsiCo должен решаться на федеральном уровне. Ранее в марте 2022 года компании приостановили производство на территории России.

«Вы уже сами можете видеть, что продукции этих компаний уже нет на полках. Она замещена другими производителями, в том числе поставками с Казахстана, в том числе поставки продукции под названием Cola других компаний», — напомнил Сергей Сёмка. Стоит отметить, на сегодня аналоги колы производятся в том числе «Карачинским источником».

По словам Сергея Сёмки, новосибирский завод Mars по производству кормов для животных работу приостанавливать не планирует. «Мы с вами знаем, что рынок кормов для домашних животных, несмотря на кризисы, не претерпевает изменения и всё равно небольшими темпами увеличивается. У нас принято относиться к домашним животным как к членам семьи. У завода есть планы по расширению производства», — рассказал заместитель губернатора Новосибирской области.

Несмотря на положительную динамику рынка кормов, Nestle отложила реализацию инвестиционного проекта по строительству завода кормов для животных на 10 млрд рублей. Сергей Сёмка напомнил, что завод планировалось построить на территории промышленно-логистического парка между Бердском и Искитимским районом области.

В Агентстве инвестиционного развития Новосибирской области отметили «Континенту Сибирь», что часть выделенной земли для завода Nestle уже забронирована под другого инвестора. О ком именно идет речь, в агентстве на текущий момент не раскрывают.

Напомним, что ранее стало известно, продукцию каких производителей новосибирцы чаще всего заказывали через онлайн-сервисы.