Глава минцифры Новосибирской области рассказал о господдержке региональных IT-компаний в 2022 году

Увеличение грантов, налоговые льготы и другие федеральные и региональные меры поддержки действуют в Новосибирской области для специалистов IT-компаний. О господдержке сотрудников информационно-коммуникационной сферы региона в 2022 году рассказал глава областного министерства цифрового развития и связи Сергей Цукарь на пресс-конференции 3 ноября.

Как рассказал Сергей Цукарь, на федеральном уровне в текущем году увеличены объёмы финансирования грантовых программ для IT-сферы и размеры грантов, расширены налоговые льготы для IT-компаний, а также реализована возможность получения льготных кредитов в банках, одобренных Минцифрой РФ.

В Новосибирской области уже одобрены льготные кредиты ряду высокотехнологичных инновационных компаний. В регионе также одобрено почти 500 заявок от IT-специалистов на предоставление одной из наиболее востребованных мер поддержки — льготной ипотеки.

На региональном уровне также принят комплекс мер господдержки IT-компаний. Он реализуется по таким направлениям, как налоговые льготы, гранты, поддержка преподавателей и проектов дополнительного образования.

Согласно региональному комплексу мер господдержки, для IT-компаний, соответствующих требованиям областного закона «О налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в Новосибирской области», снижены налоговые ставки и введено освобождение от налога на имущество.

Кроме того, организации могут получить инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль, а также участвовать в конкурсе по получение грантов на поддержку инновационной деятельности, который проводит министерство науки и инновационной политики Новосибирской области.

«Учитывая, что Новосибирская область – центр подготовки IT-кадров, особый упор мы решили сделать на меры поддержки, направленные на стимулирование подготовки квалифицированных IT-специалистов», – подчеркнул в ходе пресс-конференции Сергей Цукарь.

Как пояснил министр, правительство региона приняло решение об оказании финансовой поддержки лучшим учителям информатики в школах – 50 педагогов уже получили по 115 тысяч рублей. Кроме того, молодым преподавателям IT-дисциплин в колледжах установлена ежемесячная доплата по 15 тысяч рублей. Помимо этого, школьники и студенты региона могут получить новые компетенции в сфере IT благодаря господдержке образовательных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций.

Также в регионе предусмотрено увеличение контрольных цифр приёма абитуриентов по IT-направлениям в организациях среднего профессионального образования и вузах. Как уточнил министр, в средне-специальных учебных заведениях региона в этом году этот показатель повысили на 200 человек.

Всего учебные заведения Новосибирской области выпускают порядка двух тысяч IT-специалистов в год, при этом ежегодно это количество растёт. В этом году общий набор студентов IT-сфере уже достиг порядка 3,5 тысяч. В регионе проводится модернизация материальной базы образовательных организаций, а совместно с крупнейшими IT-компаниями прорабатывается возможность дополнительного создания специальных кафедр, мастерских и лабораторий.

«Сейчас наша задача – правильно оценить эффективность принятых на региональном уровне мер поддержки и на 2023 год будем дополнительно планировать, как усилить это направление», – отметил министр.

Ранее сообщалось о том, что в Новосибирской области подготовлены меры поддержки для мобилизованных предпринимателей.