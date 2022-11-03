Как в Томске отменили выборы мэра в пользу мобилизации

27 октября на 15-ом собрании Законодательная дума Томской области отменила прямые выборы главы Томска. Единственным противником поправок оказалось местное отделение партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Томск оставался последним городом в регионе и одним из немногих по стране, где сохранялись прямые выборы градоначальника. «Континент Сибирь» приводит подробности того, как принималось это решение, и чем руководствовались его инициаторы.

По мнению депутатов Владимира Резникова и Екатерины Собканюк, назначение главы Томска через конкурсную комиссию способствует наведению порядка в городе. Во всех томских муниципалитетах с 2018 года перешли на систему сити-менеджмента, и, как показалось депутатскому тандему, к лучшему.

«Что мы спорим? Мэр – это хозяйственная должность. Вот кто-то там выступает против, но я представляю коллектив, который более 1200 человек [Горсети], что-то я не слышал, чтобы у них было отторжение. Все хотят порядок, рядом у нас Северск с Диденко (речь идет о Николае Диденко, главе ЗАТО Северск с 2015 года — «КС»), там порядок», — высказался депутат от «Единой России» Владимир Резников на заседании.

Фракция Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) была одной из первых, кто поддержал отмену выборов. Глава регионального отделения КПРФ Наталья Барышникова дала комментарий «Континенту Сибирь» по поводу партийного решения. Занятие волонтерской деятельностью во время спецоперации познакомило Барышникову с трудностями, возникшими у мобилизованных, военкоматов и разных уровней властей. По мнению Барышниковой, экономия от отмены прямых выборов томского мэра должна пойти на поддержку специальной военной операции.

«Месяц назад наша фракция выступила против увеличения избирательных фондов выборов. Я в частности выступала за то, что нецелесообразно тратить такие огромные деньги в период специальной военной операции на выборы. [Зачем] вбухивать миллионы рублей в баннеры, рекламу, когда требуется помощь мобилизованным ребятам и их семьям», — высказалась Наталья Барышкникова. Напомним, что в сентябре 2022 года параллельно с выборами губернатора Томской области состоялись довыборы в думу Томска.

Для принятия решения о внесении поправок в статью 2 областного закона «Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области» в части о порядке избрания мэра Томска в КПРФ собиралось несколько заседаний на разных уровнях.

«В ходе этих десятидневных споров пришли к мнению, что действительно в данной ситуации можно отставить в сторону политические амбиции. И с учетом реалий поддержать этот законопроект», — сказала Наталья Барышникова «Континенту Сибирь».

Иное мнение у «Справедливой России — Патриоты — За правду». На 15-ом заседании от их лица выступил депутат Марат Валиев: «Тезис первый — выборы дорогостоящие, их отмена позволит экономить бюджет. Это трата не ежегодная. 30 миллионов рублей — не такая большая цена за возможность демократического выбора. Можно найти другие способы экономить — не тратить государевы деньги на полеты на вертолетах, не тратить большие средства на макет кампуса, который обошелся в две мэрские кампании. Что касается тезиса про низкую явку, то полагаю, что мы тут подменяем причину и следствие. Избиратели не ходят на выборы потому, что привыкли, что они ни на что не влияют. Я призываю вас не войти в историю Томской области, как люди, которые похоронили демократические выборы мэра».

Однако по мнению Натальи Барышниковой это временное решение. После окончания спецоперации можно вернуться к вопросу об избрании всех глав муниципалитетов в области.

«На заседании думы представители «Справедливой России» заявляли, что мы навсегда распрощаемся с выборами, но я бы не была так категорична. Ситуация меняется и я вполне допускаю, что наступят такие времена, когда мы вернемся к прямым выборам глав всех муниципальных образований», — высказалась глава КПРФ в Томской области.

По словам Барышниковой, партийного давления со стороны Москвы на местное отделение не было. Центральный комитет КПРФ предоставил томским партийцам возможность самим решать судьбу местной избирательной системы.

«Это непопулярное решение, но выверенное. Я думаю, что в ближайшее время мы убедимся, что действительно в данной ситуации выборы исполнительных органов власти должны быть достаточно жесткие. Наступит мирное время, и мы вернемся к другому типу голосования», — заключила Барышникова.

Ряд политологов настроены более скептически относительно дальнейшей судьбы выборов градоначальников.

«А что, Томск, у вас под шум канонады прямые выборы мэра отменяют? [Специальная военная операция] закончится, а выборы потом когда еще обратно выцарапаешь», — прокомментировала выборы в социальных сетях политолог Екатерина Шульман (признана министерством юстиции России иностранным агентом).

Всего голоса за внесение правок в статью о выборах томского мэра распределились следующим образом: 34 «за», 3 против, 2 воздержались. Всего областная дума состоит из 42 человек, из них под флагами «Единой России» 27, КПРФ 7, «Справедливой России — Патриоты — За правду» и ЛДПР по трое, «Новых людей» двое.

С учетом того, что фракция «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» присутствовала в полном составе (3 депутата), можно сделать вывод, что это единственная партия, проголосовавшая против отмены выборов.

Депутат Госдумы РФ от Томской области Владимир Самокиш вносил предложение о временном приостановлении мэрских выборов. Самокиш предложил сделать институт сити-менеджмента в региональном центре временным — до 2024 года. Инициатива о временном приостановлении выборов отклонена в связи с отсутствием правовой базы для ее принятия. Закрепление временного срока назначения главы города конкурсной комиссией могло стать причиной отклонения минюстом РФ правок в Устав Томска из-за правовой неопределенности.

«Я предлагаю голосовать против инициативы Самокиша, потому что он внес сумятицу. По сложившейся традиции у нас сроки нахождения мэра у власти определяют правоохранительные органы в Томской области. Поэтому пусть [мэр] находится в должности сколько положено, как комиссия определит», — высказался коммунист Алексей Фёдоров.

Для окончательного принятия поправок в изменение порядка выбора градоначальника областного центра необходимо отредактировать Устав города Томска, чем предстоит заняться городским депутатам. Думой Томска на 15 ноября назначены публичные слушания по поводу внесения изменений в городской Устав. Соответствующее решение опубликовано 1 ноября.

В документах указано, что на публичных слушаниях рассмотрят способ избрания главы города и порядок его отстранения от должности. Предполагается, что отбором и проведением конкурса среди кандидатов на пост сити-менеджера займется конкурсная комиссия. Окончательную кандидатуру из прошедших отбор утвердят депутаты городской думы большинством голосов. Также в пояснительной записке к публичным слушаниям говорится, что одно и тоже лицо не может занимать пост более двух сроков подряд. Отстранить от должности сити-менеджера могут либо губернатор, либо местные депутаты. Ранее отозвать мэра могли жители Томска. Возможные кандидаты на пост сити-менеджера на текущий момент пока не объявлялись.

Политолог и электоральный эксперт Анна Юдина рассказала «Континенту Сибирь», что внятной информации о возможных претендентах возглавить город пока нет. Юдина связывает это с длинной чередой уголовных дел против томских мэров в недавнем прошлом. Именно по этой причине существует малое количество желающих занять пост сити-менеджера.

До старта дискуссии об отмене выборов в публичном поле витала информация о возможном участии в выборах главы Томска исполняющего обязанности мэра Томска Михаила Ратнера и действующего главы муниципального парламента Чингиса Акатаева.

«На самом деле, есть ощущение, что пока никто не знает, какая траектория оптимальна в нынешних условиях, поэтому я бы не отбрасывала эти кандидатуры, но и не надеялась, что, кроме них, никто не найдётся. Чингиз Акатаев в принципе достаточно активен публично с самого начала работы действующего созыва городской думы, у него большой политический и бизнес-бэкграунд, в отличие от Ратнера, если проводить между ними параллели. Этот факт ощутимо влияет на уровень мышления и подходы к работе», — считает Анна Юдина.

Напомним, что ранее 20 октября на сайте Законодательной думы Томской области было опубликовано предложение «О внесении изменений в статью 2 Закона Томской области «Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области». Инициаторами поправок стали депутаты от «Единой России» во главе с председателем облдумы Оксаной Козловской. По мнению депутатов областной думы, отмена прямых выборов и назначение главы города позволит выявить кандидатов, которые способны «эффективно осуществлять полномочия главы муниципального образования».

21 октября состоялись заседания профильных комитетов муниципальной и региональных дум. Муниципальные депутаты предоставили возможность решить областной думе вопрос о выборах мэра. Позже предложение о внесении поправок в статью 2 закона «Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области» принято комитетом областной думы по законодательству, государственному устройству и безопасности. Председатель Законодательной думы Томской области Оксана Козловская предложила сэкономленные деньги направить на соцподдержку, в том числе на помощь семьям мобилизованных. Ранее 22 сентября по инициативе однопартийцев Козловской избирательный фонд томских выборов был увеличен в три раза — с 10 млн рублей до 30 млн рублей.

24 октября группа депутатов Томска собрала необходимое количество подписей для проведения заседания, на котором планировалось назначить выборы главы города в связи с прекращением полномочий Ивана Кляйна. Напомним, что Кляйн третий по счету мэр Томска, на которого заведено уголовное дело. Городской депутат Инга Первушина в своем телеграм-канале написала, что внеочередное заседание с повесткой о назначении даты выборов главы Томска «стало возможным благодаря тому, что сегодня обращение подписал 13-ый депутат — представитель КПРФ Иван Владимирович Андреев». Назначение заседания выносило в официальную повестку обсуждение принятия решения о дате выборов главы города, но не гарантировало принятие решения большинством депутатов.

26 октября спикер госдумы Чингис Акатаев отклонил коллективное обращение. «Заявление депутатов рассмотрено. На основании статьи 26 регламента думы проведение внеочередного собрания возможно не раньше, чем через три дня после подачи заявления. Таким образом, с учетом сроков ближайшее собрание, которое можем организовать, должно состояться не раньше 28 октября», – прокомментировал решение Акатаева глава пресс-службы гордумы Михаил Москаленко.