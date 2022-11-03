Кузбасские власти обвинили РЖД в простое экспортного угля

В Кемеровской области простаивают вагоны с углём, предназначенные для отправки на экспорт. Причиной ситуации власти региона назвали «системные ограничения» со стороны ОАО «РЖД».

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства Кузбасса, в регионе ежесуточно остаётся без движения порядка 180 гружёных поездов с углём. В том числе – на подъездных путях угольных предприятий.

«Основной причиной недогрузов являются системные ограничения со стороны ОАО «РЖД», — заявили в правительстве региона.

В правительстве Кузбасса отметили, что простой создаёт риск смерзаемости продукции. Кроме того, остаются невостребованными перерабатывающие способности портов по перевалке угля, а из-за отсутствия необходимого количества груза срываются формирования судовых партий.

«В условиях глобального роста логистических затрат, помимо прямых убытков от нереализованной продукции, угледобывающие компании обременены большими штрафами перед своими партнёрами. Вышеуказанные факторы стали носить хронический характер, привели к существенным рискам дальнейшего качественного планирования и ведения операционной деятельности компаний», — отметили в администрации региона.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв направил в адрес главы правительства РФ Михаила Мишустина обращение, в котором попросил о содействии в решении проблемы. Он предложил утвердить детальный график отправки поездов с простаивающим грузом. Послание премьеру подготовлено в рамках работы комиссии Государственного совета РФ по направлению «Энергетика».

Как следует из текста письма, по состоянию на середину октября в Кузбассе простаивало 12 тысяч вагонов с углём более чем на 800 тыс. тонн. При этом 500 вагонов находятся без движения с сентября.

По данным РЖД, длительного простоя вагонов с углём на железнодорожной сети сейчас нет. Как пояснили в компании информагентству ТАСС, краткосрочное размещение состава на стации является технологической мерой регулирования грузовых перевозок.

Напомним, что в сентябре Сергей Цивилёв сообщал о приостановке крупных инвестпроектов в угольной отрасли региона из-за проблем с вывозом топлива в восточном направлении, где зафиксирована перегруженность путей.

С обращением к премьер-министру РФ на прошлой неделе также обратились депутаты Верховного Совета Хакасии. От имени угольщиков они попросили установить квоты на вывоз продукции угольных предприятий и предоставить компаниям доступ к железнодорожной инфраструктуре в восточном направлении. Это уже второе послание хакасских депутатов к премьеру с просьбой о содействии в решении проблемы с вывозом угля.