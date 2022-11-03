Пользователям систем Apple CarPlay и Android Auto стало доступно приложение МТС Music

Новосибирские водители теперь могут использовать приложение МТС Music на экране бортового компьютера автомобилей, которые поддерживают системы Apple CarPlay и Android Auto. Функция доступна владельцам мобильных устройств на операционных системах iOS и Android.

Интерфейс приложения МТС Music адаптирован под комфортное прослушивание музыки во время вождения. После подключения устройства к Apple CarPlay и Android Auto приложение будет отображаться с оптимизированным интерфейсом на бортовом экране автомобиля. Водителям станут доступны плейлисты, избранные треки и персональные музыкальные подборки из приложения МТС Music.

Для того чтобы начать пользоваться функцией, необходимо подключить свое мобильное устройство к Apple CarPlay по Bluetooth или через USB-кабель, или к Android Auto с помощью USB-кабеля, и настроить устройство для работы с системой.

«Для аудитории МТС Music автомобиль — одно из наиболее распространенных мест для прослушивания музыки и радио. Для большего комфорта наших пользователей мы добавили функцию поддержки сервисов Apple CarPlay и Android Auto, которая упростит управление приложением во время вождения», — сообщает пресс-служба компании МТС.

При первой активации подписки МТС Music пользователи могут воспользоваться бесплатным пробным периодом 30 дней.