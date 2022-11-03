12:01
«Сибирский Гигант» дошел до банкротства
11:18
Экс-замдиректора детского дома в Новосибирской области предстанет перед судом за обворовывание воспитанников
10:29
На Красном проспекте в Новосибирске остановят движение из-за открытия стелы
10:08
Что происходит с авторынком сейчас, и какие перспективы его ожидают?
21:48
В Новосибирской области обеспечено устойчивое развитие промышленности – замгубернатора Сергей Сёмка
19:58
Компенсации за неполученное жильё выплатили двум тысячам дольщиков в Новосибирской области
18:23
Мэр Анатолий Локоть назвал новый срок ввода станции метро «Спортивная» в Новосибирске
18:17
Стало известно, продукцию каких производителей новосибирцы чаще всего заказывали через службы доставки
16:40
Стартовала онлайн-олимпиада для школьников по правилам дорожного движения
16:22
Мэр Новосибирска прокомментировал идею передачи полномочий по строительству метро областным властям
15:26
Вынесен приговор экс-министру здравоохранения Республики Алтай и его помощнику за взятки в 16 млн рублей
14:29
Большинству омских мобилизованных перечислят социальные выплаты в ближайшее время – губернатор Бурков
13:09
Еще одного фигуранта дела по шахте «Листвяжная» осудили в Кузбассе
13:02
Депутаты Заксобрания предложили передать полномочия по строительству новосибирского метрополитена на уровень регионального правительства
12:32
Началась доследственная проверка по факту разлива нефтепродуктов на реки Томь
11:56
«Это стратегический вопрос»: в Новосибирском Заксобрании прошел круглый стол на тему развития метрополитена
10:23
Золоторудная компания «Омчак» рассчитывает взыскать с бывшего дочернего предприятия 1 млрд рублей
СЕО торговых сетей «Красный Яр» и «Батон» (г. Красноярск)
Сооснователь кафе Breakfast House и кондитерской Biscuit House
Председатель правления Банка «Акцепт»
Основатель и руководитель игровой студии Garden of Dreams, экс-совладелец сети «Квест-Хаус» и сети хостелов «Достоевский»
© 2021 ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ». Все права защищены
Вся информация, опубликованная на сайте ksonline.ru, принадлежит ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ». Материалы, находящиеся на сайте в открытом доступе, не могут быть воспроизведены телеканалами, радиостанциями, газетами и журналами без ссылки на «Бизнес-портал «Континент Сибирь», а сайтами и страницами в сети Интернет (в том числе и сайтами и страницами СМИ) — не могут быть воспроизведены без гиперссылки ksonline.ru и ссылки на «Бизнес-портал «Континент Сибирь». Письменного разрешения для воспроизведения материалов из открытого доступа не требуется. Материалы «Бизнес-портала «Континент Сибирь», опубликованные в закрытом доступе или распространяемые по email-подписке, не могут быть воспроизведены в средствах массовой информации и на серверах сети Интернет без письменного разрешения ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ». Фотоизображения, размещенные на сайте, являются исключительной собственностью ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ» и могут быть приобретены на специальных условиях. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без письменного разрешения владельца запрещается. Ответственность за содержание рекламных объявлений, в том числе баннеров, размещенных на веб-сайте, несет рекламодатель. ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ» не несет ответственность за содержание веб-сайтов, на которые даются гиперссылки. За информацию, содержащуюся в личном кабинете компаний, зарегистрированных в базе предприятий портала ksonline.ru, а также публикаций раздела «новости компаний» редакция ответственности не несет.
Мнения, публикуемые в разделе «Авторские колонки», являются позицией колумниста и могут не совпадать с мнением редакции.