На Красном проспекте в Новосибирске остановят движение из-за открытия стелы

В день открытия памятной стелы «Город трудовой доблести» на площади Калинина в Новосибирске приостановят движение транспорта на Красном проспекте. Ограничение будет действовать с 17 до 20 часов.

Как сообщили в мэрии Новосибирска, в четверг, 3 ноября, вечером будет перекрыто движение от улицы Кропоткина до площади Калинина, а также по чётной стороне улицы Дуси Ковальчук от улицы Плановой до площади Калинина.

Торжественное открытие стелы «Новосибирск – город трудовой доблести» начнётся в 19 часов. Как ранее сообщали городские власти, в честь события пройдёт «торжественный митинг».

Из-за ограничения движения поменяются маршруты автобусов № 5, 13, 14, 15, 27, 28, 30, 34, 42, 53, 64, 75, 95, 97, 98, маршрутных такси № 9, 17, 65, 19, 25, 28, 30а, 34, 45, 53, 72, 73, 87, троллейбусов № 5 и 24, а также трамвая № 14. Более подробно о схемах движения общественного транспорта 3 ноября можно узнать на сайте мэрии Новосибирска.

Ещё накануне, 2 ноября, новосибирцы сообщали о 7-балльных пробках в районе площади Калинина в вечернее время. Горожане связали дорожные заторы с работами по завершению установки нового объекта.

Напомним, что 1 ноября на стеле «Город трудовой доблести» в тестовом режиме включили мультимедийные панели, транслирующие видеоролики о трудовых подвигах новосибирцев.