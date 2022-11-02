В Новосибирской области обеспечено устойчивое развитие промышленности – замгубернатора Сергей Сёмка

В Новосибирской области подвели итоги работы в сфере промышленности за девять месяцев текущего года. Как сообщили в областном правительстве, по ряду показателей зафиксирован существенный рост.

Как сообщил заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка на пресс-конференции 2 ноября, индекс промышленного производства по итогам работы в январе-сентябре 2022 года составил 101,8% к уровню девяти месяцев прошлого года и превысил среднероссийский показатель 100,4%, а рост промышленного производства в регионе отмечен в 12 из 23 видах обрабатывающих производств.

По словам Сергея Сёмки, прирост производства в регионе обеспечили, в частности, такие крупные предприятия, как ПАО «НЗХК», показавшее прирост на 42% к уровню аналогичного периода прошлого года, АО «Катод», где этот показатель составил 83,2%, ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» (20,6%), ООО «Сибэлектропривод» (88,9%), АО «Новосибирский патронный завод» (164%), а также АО «НЗИВ» (82%).

В этом году промышленные организации Новосибирской области продолжают реализацию инвестиционных проектов, направленных как на создание новых производств, так и расширение и модернизацию действующих производственных линий. Объём инвестиций в основной капитал в Новосибирской области составил 111,6 млрд рублей.

По словам замгубернатора, исполнение государственного оборонного заказа в регионе выполняется своевременно в установленные заказчиком сроки.

Государственная поддержка предприятий в сфере промышленности реализуются в рамках госпрограммы «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности в Новосибирской области», утвержденной правительством региона.

Как сообщил Сергей Сёмка, все меры поддержки предприятий промышленности в настоящее время совершенствуются как на федеральном, так и на региональном уровне.

«В этом году мы докапитализировали региональный фонд развития промышленности, который предоставляет предпринимателям льготные кредиты, из областного бюджета направили на это больше 300 млн рублей. А в случае, если портфель заказов будет больше, чем объём поддержки, то оперативно совместно с губернатором, членами правительства региона будем рассматривать вопросы увеличения капитализации фонда именно под те реальные проекты, которые есть у промышленных предприятий Новосибирской области», – подчеркнул он.

Напомним, что в апреле новосибирские предприятия поддержали всероссийскую акцию, организованную на фоне экономических санкций.