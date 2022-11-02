В Новосибирске полностью завершено возведение стелы «Город трудовой доблести» в центре площади Калинина. Эффектно подсвеченный в вечернее время монумент уже смогли оценить многие горожане. Объект примечателен не только своими физическими масштабами, но важен с исторической точки зрения. Как представители реального сектора оценивают новую стелу – в материале «Континента Сибирь».

Клинок памятной стелы весом в 20 тонн и высотой более 30 метров установлен в Новосибирске в честь трудового подвига горожан в годы Великой Отечественной войны. Тогда на эвакуированных из европейской части страны предприятиях вместе с приезжими специалистами работали и многие местные жители. Не жалея сил, в несколько смен, приближая своим потом и кровью долгожданную Победу.

«Со времен Великой Отечественной войны в Новосибирске продолжают работать десятки предприятий. В день открытия стелы «Новосибирск – Город трудовой доблести» по Красному проспекту пройдут торжественные колонны представителей этих трудовых коллективов и ветеранских организаций. Участие примут труженики тыла, на плечи которых в детстве лег тяжелый взрослый труд, – отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. – Город внёс огромный вклад в реабилитацию более 200 тысяч раненых, прибывших с фронта. Было организовано 35 госпиталей, врачи провели 55 тысяч операций. 84% солдат и офицеров вернулись в строй. Медикам помогали жители Новосибирска. Более 7 тысяч доноров сдали свою кровь для раненых. Звание «Город трудовой доблести» присвоено в знак уважения и преклонения перед теми, кто отдал всё для Победы. Наш долг – оправдать это почётное звание!»

Многие из предприятий военных лет сохранились и работают в Новосибирске и по сей день. Их представители заслужили право первыми оценить новый объект.

«На мой взгляд, установка стелы — важное и правильное решение. Это знак уважения всем новосибирцам, трудившимся в годы Великой Отечественной войны и обеспечивавшим армию и тыл всем необходимым. Почетное звание «Город трудовой доблести» всегда будет гордостью для жителей города. Мы воспитываем подрастающее поколение на собственных примерах. Наши дети и внуки должны знать о подвиге новосибирцев в годы войны», – отметил «Континенту Сибирь» генеральный директор АО «Новосибирский стрелочный завод» Александр Азаров.

Во время Великой Отечественной войны предприятие называлось иначе – Инской стрелочный завод. На основе приказа Наркомата путей сообщения СССР от 17 марта 1942 года, завод был создан на основе эвакуированного оборудования Нижне-Днепровского стрелочного завода. В условиях продолжавшегося строительства в 1942 году заводчане изготовили продукции на 813 тыс. рублей. А в 1943 году выполнили задание по выпуску комплектов стрелочных переводов для восстановления железнодорожных путей в пострадавших районах страны. Кроме того, в те годы в чугунолитейном цехе стрелочного завода изготавливали детали военной техники.

«Появление стелы – знаковое событие для всех горожан. Наши земляки, как и вся страна, внесли достойный вклад в Победу советского народа в Великой Отечественной войне. Трудовой подвиг людей, ковавших победу в тылу, трудно переоценить, – убеждён генеральный директор АО «Новосибирский механический завод «Искра» Сергей Кондратьев. – Наше предприятие – Новосибирский механический завод «Искра» – был создан как раз в годы войны и прежде всего для нужд фронта. Для наших заводчан установленная стела – особая память о тех героических днях».

Неоценимый вклад в победу сделали и железнодорожники. От этой отрасли в годы ВОВ зависела оперативная переброска боевой техники, громадного количества войск, их боевое и материальное обеспечение. По железной дороге эвакуировали мирное население и промышленные предприятия.

«Установка стелы и присвоение Новосибирску почетного звания «Город трудовой доблести» – историческое, знаменательное событие! Новосибирцы в годы Великой Отечественной войны совершили трудовой и человеческий подвиг, – констатировал начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай. – Символом самоотверженного труда советских граждан в тылу стало лунинское движение, у истоков которого стоял легендарный новосибирский машинист Николай Александрович Лунин. Железнодорожник-сибиряк вдохновил тысячи людей в трудных условиях военного времени на ударный труд. Установка стелы – дань памяти нашим землякам, их подвигу в тылу. Мы никогда не забудем трудовые и военные заслуги наших предков во имя будущего нашей Родины!».

Нельзя не оценить и эстетическую сторону памятного объекта – стелы «Город трудовой доблести». Действительно, памятник поражает своей монументальностью и эффектным внешним видом.

«Стела в духе космополитического конструктивизма, что в целом соответствуют архитектурному облику города, заложенному в 30-е годы прошлого века. Городу такие памятники нужны, горожанам – тоже, – уверен исполнительный директор АО «Советская Сибирь» Вячеслав Корягин. – Думаю, это и эстетически привлекательный объект, так как городу не хватает ярких знаковых архитектурных решений, так и память о людях, благодаря труду которых в сжатые сроки из провинциального Новониколаевска Новосибирск превратился в третий город страны».

Напомним, что издательско-типографское объединение «Советская Сибирь» появилось в соответствии с решением Сибревкома от 1 октября 1923 года на основе объединения типографий «Советская Сибирь» и редакции журнала «Жизнь Сибири». К 1931 году «Советская Сибирь» обеспечивала издание 14 наименований газет. В начале Великой Отечественной войны в связи с тем, что печатники, наборщики и другие специалисты ушли на фронт, выпуск печатной продукции резко сократился, но в победном 1945-м увеличился сразу вдвое.

Важность создания в нашем городе нового памятного объекта отмечают и на предприятиях Новосибирска, появившихся уже после Великой Отечественной войны.

«Этот объект подчеркивает статус города трудовой славы и подвиг всех людей, трудящихся на благо Родины. В годы ВОВ была великая консолидация, когда люди трудились невзирая на возраст: от молодежи до граждан пенсионного возраста. Сегодня это тоже актуально. Ранее было так, что «партия и народ едины», а сегодня можно сказать, что «армия и народ едины»», – отметил генеральный директор АО «Сибиар», депутат Законодательного собрания Новосибирской области Виктор Кушнир.

3 ноября в 19:00 все горожане лично смогут принять участие в знаковом для Новосибирска событии – торжественном открытии памятной стелы «Город трудовой доблести» на площади Калинина. С приветственным словом к собравшимся обратятся полномочный представитель президента РФ в Сибирском Федеральном округе Анатолий Серышев, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив, председатель Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев, митрополит Новосибирский и Бердский Никодим, заместитель председателя Российского военно-исторического общества, руководитель проекта по созданию стел «Город трудовой доблести» Николай Овсиенко, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, а также ветераны новосибирских предприятий.