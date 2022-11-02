Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заверил, что строящаяся в Новосибирске станция метро «Спортивная» будет введена в эксплуатацию до конца года.

Как объяснил мэр на пресс-конференции 2 ноября, очередная сдвижка срока ввода станции метро «Спортивная», которую планировалось достроить ещё в конце августа, связана с изменениями проектной документации объекта, внесённых на фоне последствий экономических санкций.

«Есть определённые последствия и от санкций, и от экономических неурядиц, которые сопровождаются этими санкциями, поэтому пришлось вносить изменения в документацию. Но станция будет введена в этом году», — сообщил Анатолий Локоть в ходе «часа прессы» в среду.

Как сообщили 2 ноября в пресс-службе Территориального управления автодорог (ТУАД) Новосибирской области, на стройку станции привезли 12 новых турникетов от санкт-петербургского производителя. Они выдерживают температуру от -35 до -40 градусов, их срок службы — около 10 лет. Устройства рассчитаны в том числе на слабовидящих пассажиров.

Также, по данным ТУАД, на станции протестировали работу системы платформенных раздвижных дверей.

«Также установлены цветовые датчики: красный горит в режиме подхода поезда во время открывания и закрывания дверей, жёлтый — в режиме ЧС, зеленый — при разрешенной посадке в поезд», — процитировали в ТУАД генерального директора ООО «СпецТрансСтрой» Сергея Арапова.

Напомним, что в сентябре техническая готовность станции метро «Спортивная» уже превышала 80%.