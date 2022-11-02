Стартовала онлайн-олимпиада для школьников по правилам дорожного движения

1 ноября дан старт всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги» для учеников 1-9 классов. Мероприятие продлится до 20 ноября. В этом году ввели новшества для лучшего усвоения материала детьми.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области приглашает школьников региона во время каникул принять участие в онлайн-олимпиаде по безопасности дорожного движения в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Состязание, направленное на формирование у школьников культуры безопасного поведения на дорогах, стартовало во всех регионах страны. Участие в олимпиаде «Безопасные дороги» проходит на безвозмездной основе на образовательной платформе Учи.ру. Для прохождения заданий необходимо зарегистрироваться на онлайн-платформе Учи.ру и из личного кабинета. Выполнять задания можно в домашних условиях при возможном участии родителей.

«Ставшее уже ежегодным теоретическое и творческое состязание проверяет и повышает дорожную грамотность учеников 1-9 классов. Каждый год организаторы делают задания всё интереснее и интереснее. Важно отметить, что в текущем сезоне внесли определённые новшества: появилось более четкое распределение по возрастным группам (с 1 по 4, с 5 по 6, и с 7 по 9 классы). В сценариях используются реальные кейсы, которые приближены к жизненным обстоятельствам, например, «переходим большой регулируемый перекрёсток», «готовимся дома к поездке на велосипеде» и другие», – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский. Его комментарий приводит пресс-служба регионального правительства.

В этом году появилось нововведение — перед прохождением олимпиады необходимо пройти четыре тренировочных задания. По мнению организаторов, обучающие задания перед олимпиадой и пояснения к ним в случае ошибок помогают лучше запомнить правила дорожного движения.