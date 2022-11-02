Мэр Новосибирска прокомментировал идею передачи полномочий по строительству метро областным властям

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал предложение областных депутатов передать полномочия по строительству новосибирского метрополитена с муниципального на региональный уровень. С такой инициативой парламентарии выступили накануне в рамках круглого стола по вопросам развития городской подземки.

Как отметил мэр в ходе «часа прессы» 2 ноября, сейчас инициатива находится лишь на уровне обсуждения. Глава города предложил не торопиться с оценкой ситуации и дождаться принятия окончательного решения.

«Это дискуссионная тема – сталкиваются разные взгляды, разные точки зрения. А вот что в результате получится… Когда будет документ, тогда и порассуждаем», — сказал на пресс-конференции Анатолий Локоть, не уточнив, о каком именно документе идёт речь.

Как сообщалось, 1 ноября в Законодательном собрании Новосибирской области прошёл круглый стол по вопросам развития городского метрополитена, где депутаты подняли вопрос о передаче полномочий по строительству подземки региональным властям. Они, в частности, обратили внимание на то, что благодаря областной власти проект может получить федеральную поддержку.

Отметим, что весной региональные власти сообщали о подготовке предложений по строительству метро для получения федеральных средств на возвратной основе.

Ранее депутат Госдумы от Новосибирской области («Единая Россия») Олег Иванинский в разговоре с «Континентом Сибирь» выражал мнение, что причина приостановки дальнейшего строительства новосибирского метрополитена кроется в том числе в разногласиях между городскими и областными властями по вопросам подготовки проектно-сметной документации.

Как отмечал мэр Новосибирска, для согласования проектно-сметной документации на продолжение строительства Дзержинской линии метро необходимо определить источники финансирования работ, а они не ясны. В то же время глава региона Андрей Травников обращал внимание на то, что ответственность за разработку ПСД лежит на муниципальных властях.