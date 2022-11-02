Мэр Новосибирска прокомментировал идею передачи полномочий по строительству метро областным властям

Юлия Моисеева
 
метро Новосибирск
Фото из архива "КС"

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал предложение областных депутатов передать полномочия по строительству новосибирского метрополитена с муниципального на региональный уровень. С такой инициативой парламентарии выступили накануне в рамках круглого стола по вопросам развития городской подземки.

Как отметил мэр в ходе «часа прессы» 2 ноября, сейчас инициатива находится лишь на уровне обсуждения. Глава города предложил не торопиться с оценкой ситуации и дождаться принятия окончательного решения.

«Это дискуссионная тема – сталкиваются разные взгляды, разные точки зрения. А вот что в результате получится… Когда будет документ, тогда и порассуждаем», — сказал на пресс-конференции Анатолий Локоть, не уточнив, о каком именно документе идёт речь.

Как сообщалось, 1 ноября в Законодательном собрании Новосибирской области прошёл круглый стол по вопросам развития городского метрополитена, где депутаты подняли вопрос о передаче полномочий по строительству подземки региональным властям. Они, в частности, обратили внимание на то, что благодаря областной власти проект может получить федеральную поддержку.

Отметим, что весной региональные власти сообщали о подготовке предложений по строительству метро для получения федеральных средств на возвратной основе.

Ранее депутат Госдумы от Новосибирской области («Единая Россия») Олег Иванинский в разговоре с «Континентом Сибирь» выражал мнение, что причина приостановки дальнейшего строительства новосибирского метрополитена кроется в том числе в разногласиях между городскими и областными властями по вопросам подготовки проектно-сметной документации.

Как отмечал мэр Новосибирска, для согласования проектно-сметной документации на продолжение строительства Дзержинской линии метро необходимо определить источники финансирования работ, а они не ясны. В то же время глава региона Андрей Травников обращал внимание на то, что ответственность за разработку ПСД лежит на муниципальных властях.

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