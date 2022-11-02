Покупая коттедж в популярном пригороде Новосибирска, можно в «комплекте» получить и ряд неприятных бытовых сложностей. Наглядной иллюстрацией может служить микрорайон в селе Ленинское, состоящий из семи улиц со схожим названием – Благодатная, где до сих не могут ликвидировать несанкционированную свалку, а также решить вопросы, связанные с транспортной инфраструктурой. В чем причины — в материале «Континента Сибирь».

Коттеджные поселки на окраинах Новосибирска растут как грибы после дождя. Свой дом в Кудряшах или Морском давно стал ориентиром для части деловой аудитории. Но у каждой «медали» есть обратная сторона, о которой не всегда расскажут в агентстве недвижимости перед заключением сделки. Эти неявные проблемы покупатели замечают уже после приобретения дома или участка. На первый взгляд они кажутся незначительными и вполне решаемыми. Но решение затягивается, а раздражение растет. В качестве примера достаточно привести пару таких ситуаций, сложившихся в границах одного лишь Морского сельсовета.

Несколько лет назад на карте села Ленинское появился новый микрорайон, состоящий из семи улиц со схожим названием – Благодатная (с порядковым номером у каждой). Место и впрямь соответствует названию: фактически берег Обского водохранилища, постоянный легкий ветерок с воды, чистый воздух (до ближайшей промзоны несколько километров). Вокруг поля и дачные поселки, но и с транспортной доступностью проблем нет – шоссе проходит прямо вдоль первой из Благодатных улиц. Несколько минут, и вы въезжаете на территорию Советского района. Не удивительно, что цены на дома в этом микрорайоне, согласно данным «НГС. Недвижимость», начинаются от четырех с лишним миллионов рублей (а большая часть стоит заметно дороже). В настоящее время там уже построено несколько десятков домов, и на многих участках строительство продолжается.

Однако вопросы возникают по поводу транспортной доступности. На территории микрорайона нет остановок общественного транспорта, до ближайшей идти более километра. Причем, идти не по тротуару (вдоль шоссе его тоже нет), а по обочине. Такая прогулка и в летний день не всегда безопасна, а зимой, когда обочина завалена снегом, или темным осенним вечером – это и вовсе рискованный аттракцион.

Между тем, вдоль улиц проходит маршрут автобуса № 115, да и площадка для оборудования остановки, по словам местных жителей, имеется. Казалось бы, что мешает добавить еще одну остановку в существующий маршрут и решить тем самым проблему? По словам главы администрации Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Елены Лазаревой, все не так просто – по существующим нормативам автобусная остановка должна быть оборудована павильоном, разгонной полосой для транспорта, выполнен еще ряд условий. На все это требуется не один миллион рублей, которых в бюджете сельсовета нет. Поэтому администрацией предпринимаются попытки решить проблему другим путем.

«В этом году нас, наконец, услышали в ТУАД, и организация, разрабатывающая для них проекты реконструкции дорог, запланировала оборудование пешеходного тротуара в районе остановки «Лазурная лагуна». Теперь администрация выступает с обращениями о том, чтобы этот тротуар был продлен до улиц Благодатных, а также от остановки «Приморские сады» до остановки общественного транспорта «Чемской бор». И мы очень надеемся, что нас снова услышат», – рассказала «Континенту Сибирь» Елена Лазарева. Правда, уточнила, что к настоящему времени нет подтверждения со стороны ТУАД о готовности провести такие работы. А значит, вопрос с остановкой останется подвешенным на неопределенное время. А у жителей тем временем возникает еще один – почему нельзя в качестве временного решения поставить знак остановки на имеющейся площадке возле 1-й Благодатной улицы (см. фото) и высаживать пассажиров уже сейчас, а павильон и прочие атрибуты добавить по мере поступления финансов. Неужели такая временная остановка опаснее, чем регулярные прогулки людей по обочине шоссе?

Впрочем, у тех, кто пользуется не общественным транспортом, а личным, тоже не все так гладко. Из микрорайона существует три выезда на шоссе. И все три обслуживают сами граждане: за свой счет чистят от снега, отсыпают щебнем и так далее. По словам жителя одной из Благодатных улиц, пожелавшего остаться анонимным, люди не раз поднимали вопрос оборудования муниципалитетом хотя бы одного из трех съездов нормальным водостоком. Да и вообще, мол, неплохо было бы местному самоуправлению взять содержание съездов (или, опять же, хотя бы одного) на себя. Что, в принципе, нормальная практика в отношении коттеджных поселков. В ответ слышали обещания заняться этим вопросом. Время идет, но ситуация не изменилась и по сей день.

«Континент Сибирь» обратился в администрацию сельсовета за ответом, что мешает решить эту проблему. И оказалось, что, согласно кадастровой карте, полоса между шоссе и 1-й Благодатной улицей, включая те самые съезды, является земельным участком, принадлежащим физическим лицам. А потому муниципалитет не имеет права осуществлять какие-либо работы по благоустройству данной территории, это будет не целевым использованием бюджетных средств.

Елена Лазарева признает, что эту ситуацию необходимо менять, в принципе, даже известно как: собственники земли могут добровольно передать в муниципалитет часть своего участка, на которых расположены съезды. И тогда органы местного самоуправления будут отвечать за поддержание их в надлежащем состоянии. Но все это возможно лишь по решению собственника о добровольном отказе от права собственности на земельный участок.

Рассматриваемые земельные участки, как и свалка, входят в состав избирательного округа депутата Госдумы РФ Александра Аксёненко, избирательного округа депутата Законодательного собрания Новосибирской области Олега Подоймы, а также многомандатного округа Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области (депутаты Марина Жерздева. Руслан Колник и Дмитрий Копейкин). «Континент Сибирь» планирует обратиться к ним за комментариями в ближайшее время

«Мы не раз обращались с такой инициативой к собственникам земельных участков, писали им, причем, это делал и мой предшественник на этом посту, и уже нынешний состав администрации, но никакого ответа на наши предложении не последовали», – заявила изданию глава администрации Морского сельсовета.

Так что перспективы решения этого вопроса еще более туманные, чем в случае с остановкой. Разве что администрация напишет еще одно или даже пару писем собственнику. По крайней мере, в беседе с «Континентом Сибирь» иные варианты решения проблемы не оглашались.

Вот и получается, что для жителей Благодатных улиц возможность съездить в город (на работу, в магазин, школу или поликлинику) оказывается не такой уж доступной и дешевой. Хоть и проживают они рядом с шоссе в непосредственной близости от городских границ.

Но бывают еще менее заметные с первого взгляда «сюрпризы», которые могут существенно повлиять на качество жизни владельца очередного коттеджа на берегу Оби. Поблизости от тех самых Благодатных улиц, в границах все того же Морского сельсовета, расположено небольшое поле, разделенное на два земельных участка. Один – поменьше и подальше от шоссе – согласно кадастровой карте, предназначен для временного хранения твердых бытовых отходов (ТБО). А второй, на который приходится большая часть поля, относится к категории «земля населенных пунктов» и предназначен «для сельскохозяйственного использования».

Фактически же, именно на втором образовалась внушительная несанкционированная свалка мусора. Как видно на фото – этот мусор ни в каких контейнерах не хранится, никуда не вывозится, а годами лежит под открытым небом, открытый всем ветрам. Но и это еще не все. Это место облюбовали ассенизаторские машины, которые вывозят сюда жидкие отходы из туалетов жителей окрестных домовладений.

На территории Морского сельсовета расположено около сорока дачных и садоводческих товариществ. И значительная их доля оборудована привычными выгребными ямами. Так что рынок ассенизаторских услуг большой. Только за те четверть часа, что корреспондент «Континент Сибирь» проводил фотосъемку свалки, на нее заехало две АС-машины, слившие свой дурно пахнущий груз в огромную лужу посередине свалки. Дальше он будет впитываться в землю, возможно смешиваясь с грунтовыми водами. А запах от свалки, в зависимости от розы ветров, периодически чувствуют достаточно многие жители села Ленинское и его окрестностей.

«Континент Сибирь» обратился в прокуратуру Новосибирского района с вопросом, предпринимаются ли какие-то меры по устранению этого нарушения (несанкционированные свалки относятся и к их кругу ответственности). Ответ ведомства гласил: «Прокуратурой Новосибирского района в 2022 году при проведении проверки выявлена несанкционированная свалка твердых коммунальных и иных отходов на территории Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области. 20 сентября 2022 года прокуратурой района в Новосибирский районный суд направлено исковое заявление об обязании администрации Новосибирского района и администрации Морского сельсовета ликвидировать несанкционированную свалку отходов, разработать проект рекультивации несанкционированного места размещения отходов и в соответствии с проектом провести рекультивацию земель».

Согласно информации на сайте Новосибирского районного суда, заседание по этому иску назначено на 29 ноября этого года. Тем временем «Континент Сибирь» вновь обратился за комментариями к администрации Морского сельсовета как одному из ответчиков по иску со стороны прокуратуры. В администрации подтвердили, что им известно о существовании несанкционированной мусорной свалки. Неоднократно они проводили совместные с правоохранительными органами рейды. Но проблемы это не решает, после отъезда представителей власти, мусор продолжают везти по привычному маршруту, наплевав на все запрещающие таблички. Есть у этой ситуации и своя «экономическая» составляющая.

«Ближайший к нам официальный пункт приема жидких бытовых отходов находится на улице Петухова, вывоз отходов туда на спецмашине стоит порядка трех с половиной тысяч рублей. А коммерческие ассенизаторы берут в пять раз дешевле, но потом они производят слив в несанкционированных для этого местах», – отметила Елена Лазарева.

По ее словам, муниципалитет не может организовать централизованный вывоз жидких отходов из домовладений на своей территории по установленным тарифам в предусмотренное для этого место еще и потому, что в его нынешней структуре нет предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Так что все, что они могут, это информировать жителей об адресе пункта приема бытовых отходов в селе Верх-Тула и напоминать о штрафах за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды. Ну и еще, устраивать периодические рейды в районе свалки, если та же полиция сможет выделить своих сотрудников на такое мероприятие, для установления личностей правонарушителей.

Согласны в администрации и с тем, что по-хорошему этот земельный участок надо очистить от мусора, провести на нем рекультивацию земли и выставить на продажу. Чтобы новый владелец использовал его по назначению. Вопрос в том, кто должен взять на себя проведение всей этой работы.

Елена Лазарева считает, что этим должен заняться департамент имущественных и земельных отношений (ДИЗО) Новосибирской области. «Пока этот земельный участок находится в неразграниченной государственной собственности, именно этот департамент решает его судьбу. Муниципалитет, не являясь владельцем участка, не может даже вступать в какие-то федеральные или региональные программы для проведения такого рода работ на этом участке. Мы не раз обращались в департамент, поднимая этот вопрос, но не получили ответа», – рассказала она.

«Континент Сибирь» обратился к руководителю ДИЗО Новосибирской области Роману Шилохвостову с соответствующим запросом. Однако, согласно его ответу, «департамент не наделен полномочиями по ликвидации несанкционированных свалок твердых и жидких бытовых отходов, расположенных на таких земельных участках. Полномочиями в области обращения с отходами производства и потребления, обеспечения чистоты и порядка на территории соответствующего муниципального образования, в том числе путем проведения мероприятий по ликвидации загрязнения территории муниципального образования отходами, образовавшимися в результате жизнедеятельности населения, наделены органы местного самоуправления соответствующего муниципального образования».

Получается, круг замкнулся: муниципалитет отсылает к ДИЗО, а департамент, в свою очередь, обратно в муниципалитет. Свалка между тем продолжает принимать новые и новые порции мусора и сливов с выгребных ям. Не стоит ожидать многого и от иска со стороны прокуратуры. Максимум, что грозит местной и районной администрациям – штраф. Но суммы штрафов на порядки меньше затрат на рекультивацию данного земельного участка или, тем более, организацию цивилизованной системы вывоза жидких отходов у населения. И уж если у администрации сельсовета нет миллионов на оборудование остановочного павильона, откуда им взять гораздо большие суммы на решение этой проблемы. А поскольку альтернатив у жителей немного, можно с уверенностью предположить, что свалка и дальше будет разрастаться.

Приведенные выше примеры показывают не только типичные сложности (транспортная доступность, вывоз мусора), с которыми сталкиваются обитатели многих коттеджных поселков и, тем более, дачных массивов.

Они выводят на более широкую и важную проблему – состояние местного самоуправления. Подразумевалось, что оно станет формой самоорганизации местных сообществ, и будет проводить деятельность по решению вопросов местного значения в границах муниципального образования исходя из интересов жителей. Фактически же, поскольку львиная доля налоговых поступлений и властных полномочий сейчас сосредоточена на более высоких ступенях «вертикали власти», местное самоуправление все больше начинает напоминать советских управдомов. Граждане по привычке ждут от них решения тех самых вопросов местного значения. Но решения такого рода принимают в других ведомствах, откуда порой интересы жителей видны, так скажем, плохо. И пока не скорректируется сам вектор государственной политики, в сторону передачи больших полномочий и ресурсов органам власти на местах, в муниципалитетах, с одновременным ужесточением ответственности за результаты их работы – вопросы с открытием автобусных остановок и закрытием несанкционированных свалок так и будут решать годами. Или не решаться вовсе. Потому что, при всем уважении, формулировки «мы обратились с предложением» или даже «мы неоднократно писали» – это не решение проблемы, а лишь ее обозначение. Но жители ждут от представителей власти в рассматриваемых случаях чего-то большего.

«Континент Сибирь» будет следить за развитием ситуации.