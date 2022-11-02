Двум тысячам дольщиков долгостроев выплатили денежные компенсации в Новосибирской области

В Новосибирской области двум тысячам дольщиков долгостроев компенсировали неполученное жилье. В рамках соглашения новосибирских властей и фонда развития территорий достраивается 8 домов, по 24 объектам произведены выплаты.

По 32 долгостроям решается проблема в рамках договоренностей между правительством Новосибирской области и ППК «Фонд развития территорий». На сегодня достраивается 8 объектов, по 24 домам дольщики получили выплаты за неполученное жилье.

«Развернуты работы на всех восьми домах, которые решено достраивать, на финишной прямой и выплата компенсаций. Всего компенсации предусмотрены для 2 117 дольщиков, на сегодняшний день средства выплачены уже 2 051 дольщику – это 96% от общего числа. На эти цели направлено более 4,7 млрд рублей», – отметил министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков. Его комментарии приводит пресс-служба правительства региона.

Колмаков отметил, что всего на решение вопроса выплаты денег по неполученному жилью выделено 4,7 млрд рублей. У правительства в планах направить заявки в фонд для решения вопроса по выплатам дольщикам других долгостроев.