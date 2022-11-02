Еще одного фигуранта дела по шахте «Листвяжная» осудили в Кузбассе

Алёна Золотова
 
Экс-начальника кузбасского Ростехнадзора осудили на 7 лет за взятки
Фото из группы "ООО "Шахта "Листвяжная" Кемеровская область"

Бывшего начальника беловского отдела сибирского управления Ростехнадзора в Кузбассе осудили на семь лет колонии строгого режима за получение взяток. Он проходил по делу об аварии на шахте «Листвяжная», где погиб 51 человек. 

1 ноября беловский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника территориального отдела Ростехнадзора за получение взяток в крупном и особо крупном размерах.

Силовыми органами установлено, что обвиняемый получил в безвозмездное пользование автомобиль с водителем за бездействие в случае выявления нарушений, допущенных при ведении горных работ. 

«Кроме того, в период с июля 2020 года по сентябрь 2021 года обвиняемый за общее покровительство и непринятие мер по фактам нарушений в сфере промышленной безопасности от руководителя другого угольного предприятия получил денежные средства в размере 900 тыс. рублей», — говорится в пресс-релизе генеральной прокуратуры по СФО. 

Суд назначил экс-начальнику наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 9 лет, штрафом в размере 4,5 млн рублей. 

Напомним, что уголовное дело возбуждено по факту аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. В результате происшествия погиб 51 человек. Причиной аварии стало систематическое несоблюдение правил безопасности. 

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