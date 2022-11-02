Началась доследственная проверка по факту разлива нефтепродуктов на реки Томь

Новосибирский следственный отдел на транспорте организовал проведение проверки по факту разлива нефтепродуктов вблизи ЗАТО Северск Томской области. Содержание горюче-смазочных материалов оказалось превышено в 286 раз.

2 ноября новосибирским следственным отделом на транспорте организовано проведение доследственной проверки по ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов). Причиной стал разлив горюче-смазочных материалов береговой линии реки Томь в Томской области.

«К нам обратились жители Томской области: рядом с ЗАТО Северск река Томь стала похожа на тягучий мазут. Инспекторы Росприроднадзора выехали на место, осмотрели загрязненную реку и береговую линию. Специалисты ЦЛАТИ (ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по СФО») взяли пробы воды — содержание нефтепродуктов в некоторых точках превышено до 286 раз» — сообщила в социальных сетях руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

Она отметила, что виновные пока не найдены, для установления причастных лиц направлены соответствующие запросы в административные органы.

Ранее 1 ноября в социальных сетях появилась информации о загрязнении реки Томь вблизи ЗАТО Северск.

Напомним, что Томь протекает в трёх российских регионах — Хакасии, Кемеровской и Томской областях. Является крупным притоком Оби.