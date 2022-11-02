ПСБ в Новосибирске провел первую онлайн-сделку по военной ипотеке, в рамках которой была приобретена квартира на первичном рынке жилья в ЖК «Ясный берег». Все участники сделки: банк, заемщик, Росвоенипотека и застройщик в лице ООО «АКВА СИТИ» — подписали документы онлайн с помощью цифровой электронной подписи.

Процедура от оформления кредитного договора по военной ипотеке до регистрации договора долевого участия в Росреестре и полного расчета по сделке проходила в цифровом формате и не потребовала личного присутствия клиента.

«Переход на цифровое оформление ипотечных договоров позволяет значительно ускорить процесс приобретения недвижимости. Весь процесс оформления сделки занял неделю. Для сравнения, покупка квартиры по военной ипотеке обычно длится от 1 до 2 месяцев. Также цифровые ипотечные сделки особенно актуальны для тех клиентов, которые планируют приобрести жилье в другом регионе», — отметила руководитель ипотечного центра ПСБ в Новосибирске Елена Анасенко.

«Нам нравится все, что упрощают жизнь нашим клиентам. Военная ипотека действительно непростой продукт. Мы не могли упустить возможность быть первыми в реализации онлайн-формата оформления ипотечного договора», — прокомментировал генеральный директор «АКВА СИТИ» Владислав Бурмистров.