Светлана Радионова: «Газпром нефть» добровольно передает данные в Росприроднадзор»

Омский нефтеперерабатывающий завод «Газпром нефти» запустил непрерывную передачу информации об экологических параметрах производства – технология работает в рамках автоматизированной системы мониторинга воздуха, запущенной на предприятии в этом году. Данные будут поступать в надзорные ведомства, в том числе в Росприроднадзор.

Как пояснили в пресс-службе Омского НПЗ, на установках завода смонтированы специальные датчики, которые непрерывно контролируют экологические параметры производства. Механизм передачи этих данных проработан совместно с Росприроднадзором.

Технология входит в автоматизированную систему мониторинга воздуха (АСМВ), работающую на заводе в соответствии с соглашением между «Газпром нефтью», Росприроднадзором и Минкомсвязи РФ. Планируется, что она станет прототипом отраслевых стандартов, которые разрабатываются по нацпроекту «Экология».

Кроме того, формирование АСМВ включено в план реализации федерального проекта «Чистый воздух». Омский НПЗ установил эту систему первым в регионе.

«Компания «Газпром нефть» первой в отрасли внедрила на своих нефтеперерабатывающих заводах в Омске и Москве автоматизированные системы мониторинга и добровольно передает контрольные данные в Росприроднадзор. Такие современные цифровые системы мониторинга, установленные непосредственно на источниках, на 80% повышают скорость инспекций, снижают расходы на организацию проверок, экономят время и обеспечивают прозрачность. Мы приглашаем всю промышленность последовать этому примеру, а не прятать своё производство за семью замками», – цитируют в пресс-службе завода главу Росприроднадзора Светлану Радионову.

Сейчас автоматизированная система мониторинга воздуха действует на пяти производственных установках завода, до конца 2024 года её планируют внедрить на всех основных производственных объектах предприятия.

«Создание автоматизированной системы мониторинга воздуха — важная часть масштабной модернизации Омского НПЗ. Благодаря этой системе мы обеспечиваем полную информационную открытость работы предприятия для надзорных органов и общественности. ОНПЗ готов делиться своими наработками в вопросах цифрового экомониторинга с коллегами по отрасли. Убеждён, что эта технология в будущем станет отраслевым стандартом и будет работать на каждом промышленном объекте в стране», – привели слова генерального директора Омского НПЗ Олега Белявского.