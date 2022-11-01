Стали известны подробности состояния здоровья известного шахматиста Анатолия Карпова

Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов на текущий момент находится в больнице, его состояние оценивается, как стабильное. В ближайшие дни его выпишут из медучреждения.

Напомним, что 29 октября появилась информация о том, что Анатолий Карпов в тяжелом состоянии с переломами и сотрясением мозга попал в больницу из-за того, что неудачно упал на улице.

«Континент Сибирь» связался с солистом НОВАТа Кареном Мовсесяном, который близко знаком с Анатолием Карповым и организовывал мероприятие в Новосибирске с участием известного шахматиста в мае 2022 года. По словам Мовсесяна, Анатолий Карпов находится в хорошем состоянии, и на сегодня его здоровью ничего не угрожает. Шахматист после падения на улице «пошел пить кофе», даже не задумываясь об обращении к врачам.

На текущий момент шахматист находится в больнице, в течение пару дней его должны выписать. Госпитализация, как отметил Карен Мовсесян, была связана с «перестраховкой» врачей, ушибов и переломов у Карпова обнаружено не было.

Также организатор проекта сеансов одновременной игры с чемпионом мира по шахматам Анатолием Карповым заверил, что запланированные на январские каникулы сессии состоятся. Напомним, что в рамках этого проекта Анатолий Карпов планирует посетить Новокузнецк, Красноярск и Новосибирск. «Это не просто встреча за шахматным столом! Это грандиозный праздничный вечер. Участники приходят на площадку и окунаются в приятную атмосферу светского мероприятия с лёгким фуршетом, живой музыкой и неформальным общением», — говорится в описании мероприятия.