Новосибирских призывников-срочников не будут отправлять на территорию проведения спецоперации

По всей России стартовал осенний призыв. В Новосибирской области рассчитывают призвать порядка 2 тысяч человек. В правительстве региона отметили, что плановый призыв идет без привязки к специальной военной операции. Отправка граждан пройдет с 9 ноября по 15 декабря.

Предварительные итоги проведения весенней призывной кампании и подготовки к осеннему призыву 2022 года обсудили 1 ноября в правительстве региона на заседании призывной комиссии Новосибирской области, которая прошла под председательством заместителя губернатора региона Сергея Нелюбова. Призывные комиссии региона начали свою работу, отправка в войска граждан, призванных на военную службу, пройдут с 9 ноября по 15 декабря.

Призывные мероприятия регулируются президентским указом от 30 сентября 2022 года №691 и постановлением губернатора Новосибирской области от 26 сентября 2022 года №177 «О призыве граждан Российской Федерации осенью 2022 года на территории Новосибирской области».

На заседании заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов подчеркнул, что мероприятия осеннего призыва не связаны с проведением специальной военной операции. Сроки призывы сокращены, но при этом все поставленные задачи осенней кампании должны быть выполнены максимально четко. Комментарии Нелюбова приводит пресс-служба правительства региона.

В свою очередь военный комиссар Новосибирской области, полковник Евгений Кудрявцев в ходе заседания отметил, что отправка призывников в зону проведения спецоперации запрещена. Граждане, призванные на военную службу, будут направляться в воинские части, расположенные только на территории Российской Федерации, за исключением принятых в состав РФ территорий, на которых объявлено военное положение. Комментарии Евгения Кудрявцева приводит пресс-служба правительства региона.

Также военный комиссар Новосибирской области отметил, что норма призыва в этом году ниже прошлогодней и составила 2 тысячи человек с региона. Сборные пункты военного комиссариата региона подготовлены к приему. Для питания призывников, по его словам, выделена столовая с трехразовым питанием.

Напомним, что ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил о правительственной поддержке мобилизованных предпринимателей.