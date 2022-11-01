Два сибирских региона возглавили антирейтинг по преступности

Алёна Золотова
 
Два сибирских региона возглавили антирейтинг по преступности
Фото unsplash.com

Эксперты «РИА Рейтинг» проранжировали регионы России по уровню преступности. Одними из самых криминогенных регионов Сибири были признаны Республика Алтай и Кемеровская область.

В основу рейтинга легло количество зарегистрированных преступлений в январе-сентябре 2022 года на 10 тысяч жителей. 

Самым безопасным регионом России, по данным «РИА Рейтинга», является Чеченская Республика. В регионе зарегистрировано всего 12,5 преступлений на 10 тысяч человек. На втором месте расположилась Республика Ингушетия, где этот показатель в 2,6 раза выше — 32,9 преступлений на 10 тысяч населения. С небольшим отрывом тройку лидеров замыкает Республика Дагестан с показателем в 36,6 преступлений.

Новосибирская область расположилась на 63 месте с показателем в 125,2 преступления на 10 тысяч жителей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отметилась положительная тенденция — в области совершили на 0,3% меньше преступлений по отношению к 2021 году. Количество тяжких и особо тяжких преступлений в Новосибирской области также значительно уменьшилось. Всего на 10 тысяч человек совершено 30 тяжких преступлений, что на 8,3% ниже аналогичного периода. 

Аутсайдерами среди сибирских регионов признаны Кемеровская область и Республика Алтай. Кузбасс занял 76 место в рейтинге преступности с показателем в 138 преступлений на 10 тысяч человек. При этом эксперты констатировали процентное снижение доли всех групп преступлений по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. 

Самый высокий уровень зарегистрированной преступности во всей стране — в Амурской области и Республике Алтай, где за 9 месяцев 2022 года зарегистрировано соответственно 161,8 и 161,6 преступления на 10 тысяч жителей. 

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