Два сибирских региона возглавили антирейтинг по преступности

Эксперты «РИА Рейтинг» проранжировали регионы России по уровню преступности. Одними из самых криминогенных регионов Сибири были признаны Республика Алтай и Кемеровская область.

В основу рейтинга легло количество зарегистрированных преступлений в январе-сентябре 2022 года на 10 тысяч жителей.

Самым безопасным регионом России, по данным «РИА Рейтинга», является Чеченская Республика. В регионе зарегистрировано всего 12,5 преступлений на 10 тысяч человек. На втором месте расположилась Республика Ингушетия, где этот показатель в 2,6 раза выше — 32,9 преступлений на 10 тысяч населения. С небольшим отрывом тройку лидеров замыкает Республика Дагестан с показателем в 36,6 преступлений.

Новосибирская область расположилась на 63 месте с показателем в 125,2 преступления на 10 тысяч жителей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отметилась положительная тенденция — в области совершили на 0,3% меньше преступлений по отношению к 2021 году. Количество тяжких и особо тяжких преступлений в Новосибирской области также значительно уменьшилось. Всего на 10 тысяч человек совершено 30 тяжких преступлений, что на 8,3% ниже аналогичного периода.

Аутсайдерами среди сибирских регионов признаны Кемеровская область и Республика Алтай. Кузбасс занял 76 место в рейтинге преступности с показателем в 138 преступлений на 10 тысяч человек. При этом эксперты констатировали процентное снижение доли всех групп преступлений по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Самый высокий уровень зарегистрированной преступности во всей стране — в Амурской области и Республике Алтай, где за 9 месяцев 2022 года зарегистрировано соответственно 161,8 и 161,6 преступления на 10 тысяч жителей.