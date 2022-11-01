Во властных кругах Томской области очередные кадровые перестановки

Глава Томской области Владимир Мазур сформировал аппарат губернатора и назначил двух новых заместителей.

1 ноября губернатор Томской области Владимир Мазур утвердил двоих новых заместителей. В администрации Томской области появился новый заместитель губернатора — руководитель аппарата губернатора. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Как я и обещал, мы проводим структурные изменения управления Томской областью, и начинаем с администрации, — прокомментировал губернатор Владимир Мазур. – Создаем аппарат администрации, который будет отвечать за правовое и кадровое обеспечение работы власти. Это дело я поручил Наталье Киселёвой, которую хорошо знаю по совместной работе в Тюменской области. С сегодняшнего дня она начинает работать в статусе заместителя губернатора».

Новый заместитель будет курировать работу департамента по государственно-правовым вопросам и законопроектной деятельности, департамента государственной гражданской службы, комитета по работе с личными обращениями граждан, комитета по общим вопросам и комитета организационной работы и протокола администрации Томской области. Ранее эти структурные единицы курировали управляющий делами администрации Томской области и заместитель губернатора по внутренней политике и территориальному развитию. Напомним, что ранее на управляющего делами администрации региона было заведено уголовное дело по злоупотреблению должностными полномочиями.

Согласно справочной информации на сайте администрации Томской области, Наталья Киселева родилась в Ханты-Мансийске. В 1997-м окончила юридический факультет Тюменского государственного университета. С 1997 года возглавляла правовую службу департамента по защите прав потребителей, рынку товаров и услуг города Тюмени. В 2004-м перешла на работу в главное правовое управление правительства Тюменской области, в 2006 году — в аппарат губернатора Тюменской области, где 17 лет работала под руководством вице-губернатора по внутренней политике, молодежной политике, безопасности и взаимодействию с региональным парламентом.

Исполняющей обязанности заместителя губернатора по социальной политике до решения кадрового вопроса назначена Марина Киняйкина. С 2015 года она работает начальником департамента по социальной защите населения Томской области.

Также 1 ноября на заседании думы города Томска была утверждена новая глава счетной палаты. Ею стала экс-вице-мэр ЗАТО Северск по экономике и финансам Людмила Смольникова. На выступлении перед депутатами Смольникова сказала, что будет менять подходы к исполнению нацпроектов из-за того, что ее не устраивает текущая высокая доля софинансирования.

Напомним, что 1 ноября в правительстве Новосибирской области также произошли кадровые изменения — новым министром региональной политики был назначен Андрей Клюзов.