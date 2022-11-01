Функционал сервисов речевой аналитики для бизнеса продолжает расширяться. Теперь можно более качественно распознавать реакции клиентов и сотрудников во время диалогов и эффективно управлять потребительской лояльностью.



О соответствующих возможностях сообщил поставщик облачных коммуникационных решений для бизнеса MANGO OFFICE. Напомним, что речевая аналитика расшифровывает записи разговоров, выделяя в них данные согласно заданным параметрам, и может тегировать звонки по эмоциональной окраске диалога. Однако теперь расширен метод анализа эмоций. Оценка разговора выполняется на основе комбинированных данных — к акустическим (интонации, тональности, тембру, скорости, громкости) добавились лингвистические (произнесенные слова). Кроме того, появилась опция по выделению в системе моментов, в которых разговор мог привести к конфликтным ситуациям.

Таким образом, можно распознать эмоции клиентов и менеджеров в 100% разговоров, отфильтровать их по преобладающему оттенку, прицельно выделять разговоры с негативными реакциями. Все это позволяет своевременно выявлять моменты, которые требуют проработки: разрешения конфликтной ситуации с покупателем, проведения дополнительного обучения оператора, улучшения скрипта диалога.

«Анализ эмоциональной составляющей разговоров полезен бизнесу в текущих реалиях, когда конкуренция за потребителей особенно высока. Речевая аналитика помогает лучше понять, что вызывает у клиента те или иные реакции, насколько вежлив сотрудник и эффективен сценарий диалога. Позитивный опыт коммуникации можно масштабировать, негативный — использовать для работы над ошибками. — отметила директор по продуктам и маркетингу MANGO OFFICE Марина Иванченко. — Расшифровку звонков и распознавание эмоций сервис речевой аналитики выполняет автоматически, благодаря чему нет необходимости тратить ресурс менеджеров на анализ в ручном режиме. Благодаря этому поиск целевого пула звонков выполняется гораздо быстрее».