Федеральные средства вновь поступят на реконструкцию новосибирского аэропорта

В 2023 году Новосибирская область получит из федерального бюджета 26,5 миллиардов рублей. Кроме того, четыре миллиарда рублей поступит в регион на реконструкцию аэровокзального комплекса «Толмачёво».

О выделении средств сообщает правительство Новосибирской области со ссылкой на первого зампредседателя Госдумы, депутата от региона Александра Жукова. Соответствующий законопроект в первом чтении уже принят.

Средства поступят на строительство и ремонт школ, детских садов, поликлиник, ФАПов и дорог, благоустройство дворов и скверов, доплаты и пенсии, а также горячее питание в школах.

«Ещё 17,5 миллиардов рублей в 2023 году выделяется на проект «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ), четыре миллиарда на реконструкцию аэропортового комплекса «Толмачёво» и почти три миллиарда рублей на строительство кампуса Новосибирского государственного университета», — цитируют в правительстве региона Александра Жукова.

По словам депутата, сейчас Госдума готовит поправки для решения других социально значимых вопросов региона.

Напомним, что в августе сообщалось о выделении 708 млн руб. из федерального бюджета на реконструкцию новосибирского международного аэропорта.

Сейчас в рамках реконструкции «Толмачёво» завершается строительство нового терминального комплекса. Параллельно идут работы по обновлению аэродромного комплекса. По данным руководства воздушной гавани, в 2025-2030 годах на все работы планируется выделить 34,32 млрд руб. по федеральному проекту «Развитие региональных аэропортов».