«МегаФон» ускорил интернет на территории аэропорта Толмачево

«МегаФон» завершил первый этап цифровизации ключевого транспортного авиахаба Сибири — нового терминала аэропорта Толмачево. Развитие сети в международном аэропорту им. А. И. Покрышкина входит в план мероприятий, реализуемых в рамках соглашения «МегаФона» и правительства Новосибирской области, которое было подписано на Петербургском международном экономическом форуме.

Оператор установил дополнительные базовые станции, увеличил скорость мобильного инернета и расширил площадь покрытия сети на прилегающей территории строящегося аэровокзального комплекса.

Увеличенный радиус действия современного оборудования обеспечивает качественное покрытие на всей территории вокруг нового здания аэропорта, в том числе на подъездных дорогах, парковочном пространстве и перроне терминала. Высокоемкие базовые станции обеспечивают скорость мобильного интернета до 100 Мбит/с. Также пассажирам доступны современные технологии голосовых вызовов, в том числе VoLTE, которая отличается мгновенным соединением, кристально чистым звучанием и возможностью пользоваться мобильным интернетом во время разговора.

«Обновленный аэровокзальный комплекс в Новосибирске станет одним из самых крупных аэропортов России, поэтому для нас очень важно обеспечить его современными технологиями сотовой связи, – комментирует директор «МегаФона» в Новосибирской области Денис Трофимчук. – При проектировании телеком-инфраструктуры мы учитывали особый профиль этого объекта: повышенную нагрузку на сеть, особые требования к безопасности и стабильности работы оборудования. Наши инженеры прикладывают все усилия, чтобы уже к моменту официального открытия нового терминала новосибирцы и гости региона могли с максимальным комфортом проводить время в ожидании рейса: смотреть фильмы, слушать музыку онлайн или решать рабочие вопросы с помощью любых цифровых сервисов».

По оценкам экспертов, после завершения строительства Новосибирский международный аэропорт им. А.И. Покрышкина станет самым большим региональным авиахабом в Сибири. При этом мощности аэровокзала по обслуживаю пассажиров вырастут вдвое – он сможет принимать до 10 млн. человек в год. Инженеры «МегаФона» уже в ближайшее время приступят ко второму этапу цифровизации комплекса: установке оборудования внутри здания. Техническое решение позволит единовременно предоставлять голосовую связь и мобильный интернет тысячам гостей и сотрудникам терминала, в том числе в главном зале, зонах регистрации, вылета и прилета, «чистой» зоне, багажном отделении, на торговых площадях, а также во всех служебных помещениях.

Анализ обезличенных данных по мобильной активности в сети «МегаФона» подтверждает востребованность главного авиахаба Сибири: только с начала года число пассажиров с сим-картами «МегаФона» здесь выросло в полтора раза, количество голосовых вызовов увеличилось на 17%, а потребление интернет-трафика – на 50%.