Андрей Травников: Мобилизованные предприниматели в Новосибирской области получат поддержку

В ближайшее время в Новосибирской области будут приняты региональные законодательные акты, предусматривающие меры поддержки предпринимателей, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассмотрел меры поддержки представителей малого и среднего бизнеса, мобилизованных на военную службу, в ходе оперативного совещания в правительстве региона 1 ноября.

«Мобилизация – это испытание для всех нас. Малое и среднее предпринимательство в Новосибирской области играет значимую роль в экономическом развитии, поэтому очень важно даже при выполнении важнейших государственных задач, в том числе связанных с мобилизацией, создать условия, чтобы этот сектор экономики не пострадал. В том числе, в случае призыва на военную службу представителей малого и среднего бизнеса», — отметил на совещании глава региона.

Как сообщил на совещании глава регионального минпромторга Андрей Гончаров, одна из мер – приостановка исполнения обязательств получателей грантов. Соответствующий приказ Минэкономразвития РФ вступил в силу в октябре, а до конца текущей недели, по словам Гончарова, будет подготовлен проект соответствующих изменений на региональном уровне.

Согласно федеральному решению, в случае призыва грантополучателя исполнение его обязательств приостанавливается на срок прохождения военной службы. После этого возможно как продолжение реализации проекта с использованием гранта, так и возврат выделенных средств без применения штрафных санкций.

По данным регионального минпромторга, в Новосибирской области в 2022 году гранты были предоставлены 57 предпринимателям. Их общая сумма составила 27 млн руб.

Кроме того, получателям микрозаймов, в том числе от гарантийного фонда Новосибирской области, будут предоставлены кредитные каникулы или реструктуризация. Кредитные каникулы рассчитаны на срок службы, увеличенный на 30 или 90 дней в зависимости от категории заёмщика. В случае реструктуризации займа изменения будут внесены в график платежей, при этом срок договора не меняется.

Для получения этих мер необходимо направить заявление в региональный гарантийный фонд.

Помимо этого, мобилизованным предпринимателям предоставляются арендные каникулы при использовании государственного имущества. На федеральном уровне такое решение было принято в октябре. Согласно распоряжению, аналогичные меры рекомендовано принять на региональном уровне. Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области подготовил проект соответствующего постановления — «Об установлении льготной арендной платы».

Согласно планируемым изменениям, мобилизованные предприниматели смогут расторгнуть договор аренды без применения штрафных санкций. Также для этой категории бизнесменов возможно установление арендной платы в один рубль. При этом имущество не должно использоваться в оговоренный период времени.

Напомним, что, согласно поручению президента РФ Владимира Путина, ежемесячные выплаты мобилизованным с 1 ноября повышаются до 195 тыс. руб.